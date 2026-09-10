В складі Нацгвардії створять Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства

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У складі Національної гвардії України буде створено Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства.

Про це повідомив очільник МВС Іван Вигівський.

Міністр розповів, що отримав звернення від командирів бригад Національної гвардії України щодо покращення процесу рекрутингу іноземців до бойових підрозділів НГУ. Питання обговорювали декілька тижнів.

"Це значно оптимізує та пришвидшить процес набору іноземців на службу за контрактом до НГУ", - додав Вигівський.

Проєкт експериментальної постанови найближчим часом розгляне уряд.