Зеленський: Канада надасть пакет допомоги Україні

Канада виділить новий пакет допомоги Україні.

Про це повідомив Володимир Зеленський, який перебуває із візитом у цій державі.

«Сьогодні говоримо про зимовий пакет підтримки, енергетику. Це дуже важливо. Сьогодні є вагоме рішення Канади. Дуже важливий пакет допомоги для протиповітряної оборони. У світі є великий дефіцит таких систем і ракет до них. І ми вдячні за цю підтримку», - заявив президент.