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Зеленський: Канада надасть пакет допомоги Україні

«Дуже важливий пакет допомоги для протиповітряної оборони», - наголосив глава держави.

Зеленський: Канада надасть пакет допомоги Україні
зустріч Володимира Зеленського і Марка Карні в Канаді
Фото: ОПУ

Канада виділить новий пакет допомоги Україні.

Про це повідомив Володимир Зеленський, який перебуває із візитом у цій державі.

«Сьогодні говоримо про зимовий пакет підтримки, енергетику. Це дуже важливо. Сьогодні є вагоме рішення Канади. Дуже важливий пакет допомоги для протиповітряної оборони. У світі є великий дефіцит таких систем і ракет до них. І ми вдячні за цю підтримку», - заявив президент.

  • Зеленський проводить перемовини із канадським прем'єр-міністром Марком Карні.
  • Раніше повідомлялося, що однією з головних тем переговорів стане підтримка України у захисті неба та підготовка до зимового періоду. Зеленський зазначив, що сторони також обговорять посилення стійкості України, підтримку населення та забезпечення необхідних можливостей для захисту.
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