Зеленський: Канада надасть пакет допомоги Україні

Канада виділить новий пакет допомоги Україні.
Про це повідомив Володимир Зеленський, який перебуває із візитом у цій державі.
«Сьогодні говоримо про зимовий пакет підтримки, енергетику. Це дуже важливо. Сьогодні є вагоме рішення Канади. Дуже важливий пакет допомоги для протиповітряної оборони. У світі є великий дефіцит таких систем і ракет до них. І ми вдячні за цю підтримку», - заявив президент.
- Зеленський проводить перемовини із канадським прем'єр-міністром Марком Карні.
- Раніше повідомлялося, що однією з головних тем переговорів стане підтримка України у захисті неба та підготовка до зимового періоду. Зеленський зазначив, що сторони також обговорять посилення стійкості України, підтримку населення та забезпечення необхідних можливостей для захисту.