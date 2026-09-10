​Україна запровадила спеціальний прикордонний режим у кілометровій смузі уздовж кордону з Росією та Білоруссю

Обмеження мають тимчасовий характер і діятимуть виключно на період дії правового режиму воєнного стану.

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Кабінет міністрів запровадив спеціальний прикордонний режим у кілометровій смузі уздовж кордону з Росією та Білоруссю – на цій території заборонено вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб, а також роботи, не пов'язані із відсіччю агресії.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

17 серпня 2026 року було прийнято відповідну постанову. На даний час вона вже вступила в силу, а органи охорони державного кордону приступили до впровадження визначених норм.

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"Зазначене обумовлено необхідністю вирішення невідкладних питань пов’язаних із посиленням обороноздатності держави в умовах триваючою збройної агресії російської федерації проти України та можливого використання території республіки білорусь для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в прикордонних областях, ведення розвідувально-підривної діяльності та створення умов для загроз національним інтересам України", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ наголосили, що запропоновані обмеження мають тимчасовий характер і діятимуть виключно на період дії правового режиму воєнного стану.

Ці обмеження спрямовані на уникнення небезпеки для громадян на цих територіях та мінімізації ризиків несанкціонованого перебування осіб у смузі місцевості уздовж лінії державного кордону.

У межах зазначеної території забороняється вільний в’їзд, перебування, проживання та пересування осіб, а також провадження робіт, не пов’язаних із відсіччю збройній агресії проти України, обороною або охороною державного кордону.

Встановлені обмеження поширюються на всі земельні ділянки, що входять до визначеної кілометрової смуги.