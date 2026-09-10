Генштаб: Сили оборони уразили пункти управління БпЛА та три російські РЛС

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Сили оборони України 9 вересня та в ніч на 10 вересня уразили низку важливих військових об’єктів російських військ. Серед них – місця зберігання та запуску ударних безпілотників, пункти управління підрозділів БпЛА, радіолокаційні станції та склад боєприпасів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

У Донецьку українські військові поцілили по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА типу "Герань"/"Гербера".

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Пункти управління російських підрозділів безпілотників потрапили під удар в Осипенку Запорізької області, Комишуватому, Ясногорівці та Очеретиному Донецької області, а також у Токмаку. Окремо були уражені пункти управління російських військ у Луганському та Зайцевому на Донеччині.

На території Брянської області Росії Сили оборони вдарили по трьох радіолокаційних станціях у Павлині, Картушині та Антонівці. Йдеться про РЛС "Небо-СВ".

У Трубчевську також уражено наземний ретранслятор, який використовують для управління ударними БпЛА. Крім того, у районі Довжанська Луганської області знищено російський склад боєприпасів.

Ступінь завданих збитків наразі уточнюють. У Генштабі наголосили, що робота по ключових військових цілях російських військ триває.