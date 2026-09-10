СБУ затримала агента ФСБ, який готував убивство громадського активіста на Київщині

19-річний мешканець Миколаєва мав застрелити активіста під час його ранкової прогулянки із собакою.

Контррозвідка СБУ запобігла замовному вбивству відомого громадського активіста на Київщині та затримала чоловіка, якого російська ФСБ залучила до підготовки замаху.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, 19-річний мешканець Миколаєва мав застрелити активіста під час його ранкової прогулянки із собакою в лісі. Для підготовки замаху агент стежив за розпорядком дня та маршрутами потенційної жертви.

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За завданням російської спецслужби він отримав координати схрону, забрав звідти пістолет із набоями та глушником, після чого мав залишитися на ніч у лісі неподалік будинку активіста і здійснити вбивство із засідки.

СБУ викрила план та затримала чоловіка під час підготовки до замаху. Спецоперацію проводили за особистої координації голови служби Олександра Поклада.

Правоохоронці встановили, що ФСБ завербувала фігуранта після того, як звернула увагу на його активність у соцмережах. Зокрема, він публікував дописи на підтримку фашистської та нацистської ідеології. Під час обшуків у нього вилучили три пістолети з глушниками та боєприпасами, а також телефони з доказами співпраці з російською спецслужбою.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану, готуванні до умисного вбивства на замовлення та незаконному поводженні зі зброєю. Він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.