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Краматорськ зазнав чотирьох авіаударів: зросла кількість постраждалих (оновлено)

Російські снаряди влучили поблизу освітніх закладів і багатоповерхового будинку.

Краматорськ зазнав чотирьох авіаударів: зросла кількість постраждалих (оновлено)
Удар по Краматорську
Фото: Краматорська міська рада

Російські військові чотири рази атакували Краматорськ близько 11:00. Щонайменше шістнадцять людей отримали поранення, серед них є важкі.

Про наслідки ударів повідомили начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко та голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За попередніми даними, російські снаряди влучили поблизу освітніх закладів і багатоповерхового будинку. Пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури та житлова забудова.

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Постраждалим надають медичну допомогу. На місцях працюють відповідні служби, які встановлюють повний масштаб наслідків атаки.

Філашкін наголосив, що російські обстріли щодня становлять небезпеку для цивільних жителів Донеччини, та закликав людей своєчасно евакуюватися.

Фото: Краматорська міська рада

Фото: Краматорська міська рада

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