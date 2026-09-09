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Росіяни вдарили по Краматорську п’ятьма авіабомбами: є поранені

Попередньо, постраждали троє жінок та чоловік. Усі вони перебувають під наглядом медиків.

Росіяни вдарили по Краматорську п’ятьма авіабомбами: є поранені
Обстріл Краматорська
Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські війська вранці 9 вересня атакували Краматорськ Донецької області п’ятьма авіабомбами ФАБ-250. Внаслідок удару постраждали четверо цивільних.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Атака сталася о 10:17. Поранення отримали троє жінок віком 59, 70 та 74 роки, а також 72-річний чоловік. Внаслідок обстрілу пошкоджено 27 приватних будинків та автомобіль.

Фото: Донецька обласна прокуратура

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