Російські війська вранці 9 вересня атакували Краматорськ Донецької області п’ятьма авіабомбами ФАБ-250. Внаслідок удару постраждали четверо цивільних.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Атака сталася о 10:17. Поранення отримали троє жінок віком 59, 70 та 74 роки, а також 72-річний чоловік. Внаслідок обстрілу пошкоджено 27 приватних будинків та автомобіль.
- За минулу добу, 8 вересня, росіяни шість разів обстріляли населені пункти Донецької області. Окупанти атакували Покровський і Краматорський райони. Інформація про постраждалих не надходила. Пошкоджено численні будинки та господарські споруди.