У Борисполі з 6 поверху випала новонароджена дівчинка

Життя дитині врятувати не вдалось.

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У Борисполі Київської області загинула новонароджена дівчинка, яка випала з балкона багатоповерхівки. Правоохоронці встановлють обставини трагедії.

Про це повідомила поліція Київщини.

Напередодні, 8 вересня, правоохоронці отримали інформацію про падіння дитини з шостого поверху будинку.

За попередніми даними, немовля перебувало на балконі разом із матір’ю. Дівчинку доправили до лікарні, однак медикам не вдалося врятувати її життя.

За фактом загибелі дитини слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування.