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ЦПД: Росія далі “легітимізує” псевдовибори на ТОТ України – запросили “журналістів” з Італії

Насправді жодна незалежна міжнародна організація до спостереження за виборчим процесом у Росії не запрошена.

ЦПД: Росія далі “легітимізує” псевдовибори на ТОТ України – запросили “журналістів” з Італії
Голосування у Росії відбудеться 18-20 вересня
Фото: Центр протидії дезінформації

Росія продовжує інформаційну кампанію з легітимізації псевдовиборів до Держдуми РФ на окупованих територіях України. 

Як інформує Центр протидії дезінформації, окупаційна адміністрація на Луганщині відзвітувала, що “вибори” висвітлюватимуть “журналісти” з Італії.

Зазначається, що насправді жодна незалежна міжнародна організація до спостереження за виборчим процесом у Росії не запрошена і навіть не допущена. Зокрема, представників Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) російські можновладці не запросили нібито через “подвійні стандарти” організації. 

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У ЦПД додають, що використання лояльних до Кремля іноземних “журналістів” для виправдання окупації та просування наративів Москви серед західної аудиторії є типовою тактикою РФ. Зазвичай це обмежене коло людей, які регулярно відвідують Росію та окуповані території України й систематично співпрацюють із російськими пропагандистськими ресурсами.

“Використання кремлем таких персонажів на псевдовиборах на ТОТ покликане прикрити юридичну нікчемність “волевиявлення”, – додали у Центрі.

Будь-які спроби загарбників провести “вибори” на ТОТ є незаконними, а їхні результати – нелегітимними. 

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У ЦПД раніше повідомили, що “виборчі списки” партії “Єдина Росія” на тимчасово окупованих територіях України очолили не місцеві колаборанти, а чиновники з Росії.

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