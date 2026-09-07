"Це фарс, який режим Путіна використовує для імітації внутрішньої легітимності, продовження своєї агресивної війни та мобілізації більшої кількості гарматного м'яса”.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав фарсом “вибори” до Державної думи у Росії 18-20 вересня.

Про це цей йдеться у його дописі на соціальній платформі X.

“Путін править Росією вже 26 років – довше, ніж Сталін. За цей час його режим систематично ліквідував усе, що нагадувало демократію. Свобода слова придушена, опозиційних діячів ув'язнюють або вбивають, єдину політичну партію, яка висловлювала навіть м'яку критику війни проти України, заборонено, решта варіантів голосування не пропонують виборцям справжнього вибору”, – зазначив він.

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Сибіга додав, що незалежні спостерігачі ОБСЄ на голосування не будуть допущені.

Міністр також нагадав, що проведення так званих “виборів” заплановане і на окупованих територіях України.

“Це незаконне голосування буде нікчемним, грубим порушенням міжнародного права, яке ще більше делегітимізує весь процес”, – наголосив він.

Він закликав міжнародну спільноту та ЗМІ називати речі своїми іменами. “Це не вибори. Це фарс, який режим Путіна використовує для імітації внутрішньої легітимності, продовження своєї агресивної війни та мобілізації більшої кількості гарматного м'яса”, – додав Сибіга.