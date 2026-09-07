ЦПД: Естонія обмежує надходження листів із російських серверів до державних установ

Електронні листи з російських серверів та адрес із доменом “.ru” автоматично перенаправлятимуться на перевірку.

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Естонія посилює кіберзахист держсектору та обмежує надходження листів із російських серверів.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Електронні листи з російських серверів та адрес із доменом “.ru” не надходитимуть безпосередньо до державних установ Естонії. Такі повідомлення автоматично перенаправлятимуться до карантину для додаткової перевірки.

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Міністерка юстиції та цифрових технологій Естонії Лійза Пакоста пояснила, що це необхідно для захисту держустанов від кібератак.

Рішення Естонії пов’язане зі стрімким зростанням масштабів кіберзагроз. Кількість DDoS-атак у країні збільшилася з 484 у 2023 році до 580 у 2024-му та 756 у 2025-му. Пакоста зазначила, що значна частина цих кібератак пов’язана саме з Hосією.

Центр уже повідомляв про посилення кібератак на західні країни. Зокрема, російські та проросійські хакерські угруповання систематично атакують державні ресурси й критичну інфраструктуру Норвегії, Канади та Румунії.