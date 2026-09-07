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ЦПД: Естонія обмежує надходження листів із російських серверів до державних установ

Електронні листи з російських серверів та адрес із доменом “.ru” автоматично перенаправлятимуться на перевірку.

ЦПД: Естонія обмежує надходження листів із російських серверів до державних установ
Фото: Центр протидії дезінформації

Естонія посилює кіберзахист держсектору та обмежує надходження листів із російських серверів.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Електронні листи з російських серверів та адрес із доменом “.ru” не надходитимуть безпосередньо до державних установ Естонії. Такі повідомлення автоматично перенаправлятимуться до карантину для додаткової перевірки. 

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Міністерка юстиції та цифрових технологій Естонії Лійза Пакоста пояснила, що це необхідно для захисту держустанов від кібератак.  

Рішення Естонії пов’язане зі стрімким зростанням масштабів кіберзагроз. Кількість DDoS-атак у країні збільшилася з 484 у 2023 році до 580 у 2024-му та 756 у 2025-му. Пакоста зазначила, що значна частина цих кібератак пов’язана саме з Hосією.  

Центр уже повідомляв про посилення кібератак на західні країни. Зокрема, російські та проросійські хакерські угруповання систематично атакують державні ресурси й критичну інфраструктуру Норвегії, Канади та Румунії.  

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  • У ЦПД додають, що такі атаки є частиною ширшої кампанії Росії, яка використовує кіберпростір як один із ключових інструментів гібридної війни проти європейських держав – від DDoS-атак і викрадення даних до спроб паралізувати роботу держустанов та критичної інфраструктури. 
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