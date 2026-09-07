ЗМІ: депутати Європарламенту готуються припинити «ядерну опцію» за статтею 7 проти Угорщини

Європейський парламент готується припинити багаторічну процедуру за статтею 7 – так звану «ядерну опцію» ЄС проти Угорщини, яку запустили у 2018 році через занепокоєння щодо порушень цінностей ЄС за тодішнього прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це пише Euronews із посиланням на співрозмовників.

Тепер, коли угорський уряд очолює Петер Мадяр, країна переглядає низку законів, ухвалених за часів Орбана. Це спонукає Європарламент переглянути свою позицію, повідомили Euronews кілька євродепутатів і посадовців.

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«Угорщина провела багато реформ, які наближають країну до відповідності нормам ЄС», – сказав високопоставлений євродепутат від Європейської народної партії (ЄНП), яка є найбільшою політичною групою в парламенті.

ЄНП є однією з політичних сил, готових виступити за припинення процедури за статтею 7, прагнучи забезпечити політичну перемогу партії Мадяра «Тиса», яка входить до складу цієї політичної сили.

Процедура за статтею 7 є надзвичайним заходом, який зрештою може призвести до позбавлення країни права голосу, якщо буде встановлено серйозне порушення цінностей ЄС. Євродепутати запустили її проти Угорщини у 2018 році, посилаючись на занепокоєння щодо незалежності судової системи, корупції, свободи ЗМІ та фундаментальних прав, а також прав меншин і мігрантів.

На кінець жовтня запланована ознайомча місія до Угорщини. Її учасники проведуть зустрічі з представниками державних інституцій, зацікавлених сторін, органів влади та неурядових організацій, щоб отримати всебічне уявлення про стан верховенства права в країні.

Після цього євродепутати, які братимуть участь у місії, підготують звіт і, як очікується, рекомендуватимуть припинити процедуру, якщо дійдуть висновку, що цінності ЄС більше не порушуються. Деякі посадовці Європарламенту вважають, що це може статися вже в грудні, тоді як нідерландська євродепутатка Тінеке Стрік, яка відповідає за це питання, очікує, що звіт буде готовий на початку 2027 року.

«У нас є цілий перелік критеріїв, які ми оцінюватимемо. Одним із них є скасування закону проти ЛГБТІ+», — сказала вона Euronews, маючи на увазі закон про захист неповнолітніх, який обмежує доступ дітей до книжок, фільмів та іншого контенту, що пропагує або зображує відхилення від біологічної статі, гендерний перехід чи гомосексуальність.

Наразі угорський уряд не скасував цей закон і не заявляв про готовність це зробити.

Для остаточного рішення про припинення процедури потрібна більшість у дві третини голосів. Це означає, що щонайменше 480 із 719 депутатів Європарламенту мають проголосувати за її завершення.

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Ліві політичні групи, зокрема «Зелені» та «Ліві», можуть виступити проти припинення процедури. Водночас очікується, що консервативні та ультраправі сили її підтримають, оскільки вони послідовно вважали статтю 7 необґрунтованим втручанням у національну політику. Разом групи «Європейські консерватори та реформісти», «Патріоти за Європу» та «Європа суверенних націй» мають майже 200 євродепутатів.

Якщо 184 депутати ЄНП, як очікується, підтримають це рішення, вирішальними стануть позиції центристської групи «Прогресивний альянс соціалістів і демократів» (S&D) та ліберальної групи «Оновити Європу» (Renew Europe).

Обидві групи визнають прогрес Угорщини, але наголошують на необхідності ретельної оцінки, яка має враховувати весь масив законодавства країни.

За всю історію ЄС процедуру за статтею 7 запускали лише двічі: Європейська комісія проти Польщі у 2017 році та Європейський парламент проти Угорщини наступного року. У жодному з випадків процедура не дійшла до етапу санкцій, для якого потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів ЄС, щоб призупинити право країни на голосування.

Процедуру проти Польщі закрили у 2024 році після того, як коаліція на чолі з прем’єр-міністром Дональдом Туском змінила ультраправий уряд партії «Право і справедливість» (PiS), повернувши країну до виконання вимог Європейської комісії щодо незалежності судової системи.