Венесуельський мільярдер, який був під розслідуванням США за відмивання грошей, уклав нафтову угоду з Пентагоном

Журналістам не вдалося точно встановити, коли саме федеральні прокурори США призупинили розслідування щодо Бетанкура і чи було це пов'язано з його співпрацею з адміністрацією Трампа.

Мільярдер Алехандро Бетанкур, який допоміг адміністрації Трампа укласти масштабну довгострокову нафтову угоду з Венесуелою, донедавна був об'єктом американських розслідувань щодо відмивання грошей, пов'язаних із коштами, привласненими з державної нафтової компанії PDVSA.

Про це пише Reuters.

Тепер, після того як Бетанкур допоміг американським органам влади напередодні захоплення авторитарного лідера Ніколаса Мадуро, він став ключовим партнером Вашингтона в незвичайній нафтовій угоді з Каракасом. Згідно з оголошенням минулого тижня, Сполучені Штати отримують на десятиліття доступ приблизно до п'ятої частини нафтових запасів Венесуели. Офіс стратегічного капіталу Пентагону отримує 35% акцій North American Blue Energy Partners (NABEP) — компанії Бетанкура, яка є відомим виробником сирої нафти у Венесуелі. Державний департамент США отримує право купувати 20% нафти NABEP за собівартістю, а також пріоритетний доступ до решти 80% видобутку.

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За словами чотирьох людей, обізнаних із політикою США щодо Венесуели, він відігравав ключову роль у стратегії та плануванні Сполучених Штатів напередодні операції 3 січня, в результаті якої колишнього президента Ніколаса Мадуро було усунуто від влади та доправлено до Нью-Йорка, де він має постати перед судом за звинуваченнями у наркоторгівлі.

На запитання про розслідування щодо Бетанкура один американський чиновник заявив, що більшість юридичних претензій мають майже десятирічну давність і що наразі у США проти нього немає юридичних претензій. За словами чиновника, досвід NABEP у видобутку нафти у Венесуелі зробив Бетанкура найкращим партнером для збільшення нафтовидобутку в рамках цієї домовленості.

Журналістам не вдалося точно встановити, коли саме федеральні прокурори США призупинили розслідування щодо Бетанкура і чи було це пов'язано з його співпрацею з адміністрацією Трампа.

У місяці, що передували захопленню Мадуро, мільярдер надавав інформацію, яка допомагала забезпечувати дію американської морської блокади, спрямованої проти підсанкційних нафтових танкерів, що працювали біля берегів Венесуели. За словами чотирьох співрозмовників Reuters, це призвело до захоплення або перехоплення понад десятка суден. Він також сприяв переговорам із чиновниками, зокрема з Делсі Родрігес, яка стала виконувачкою обов'язків президента після захоплення Мадуро.

Після усунення Мадуро Бетанкур продовжив відігравати роль ключового посередника: він допомагав укладати нафтові угоди та інші партнерства, а також підтримував комунікацію між Вашингтоном і Каракасом, щоб запустити економіку Венесуели, повідомили семеро джерел.

У січні Бетанкур допоміг укласти важливу угоду щодо торгівлі нафтою, яка, за даними моніторингу руху суден та словами шістьох людей, обізнаних із переговорами, відтоді дозволила експортувати понад 135 мільйонів барелів нафти та нафтопродуктів до США, Європи, Індії та Карибського регіону. Це близько половини всього нафтового експорту станом на кінець серпня.

За словами двох людей, обізнаних із ситуацією, Бетанкур також брав участь у зустрічах у президентському палаці Мірафлорес у Венесуелі.

Дії Бетанкура розслідували у США, Іспанії та Швейцарії, але йому ніколи не висували офіційних обвинувачень.

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На початку цього року федеральні прокурори США у Флориді призупинили розслідування щодо Бетанкура у зв'язку з імовірною схемою, яка передбачала привласнення понад 1 мільярда доларів із державної нафтової компанії Венесуели та відмивання цих коштів через нерухомість у Маямі й банківські рахунки на Мальті та у Швейцарії. Двоє співрозмовників заявили, що згодом керівники американської прокуратури відмовляли прокурорів від подальшого розслідування щодо Бетанкура.

Після того як розслідування зайшло в глухий кут, американські чиновники чинили тиск на уряд Швейцарії, щоб той послабив розслідування щодо мільярдера, розповіли четверо людей, обізнаних із ситуацією. Швейцарія, яка також розслідувала Бетанкура за підозрою у відмиванні грошей, у травні відкликала запит на його екстрадицію з Великої Британії, повідомили джерела.

Бетанкур є одним із найвідоміших представників так званих «болічикос» – молодого покоління бізнесменів, які накопичили статки за часів правління колишнього венесуельського лідера Уго Чавеса.

Його компанія Derwick Associates отримала державні контракти приблизно на 2 мільярди доларів на будівництво електростанцій під час енергетичної кризи у Венесуелі в 2010-х роках. Частину контрактів було укладено без конкурентних тендерів, хоча компанія мала незначний досвід у будівництві.

Згодом державні дані показали, що багато з цих електростанцій працювали лише на частині запланованої потужності або взагалі не працювали, тоді як енергосистема Венесуели продовжувала потерпати від масштабних відключень електроенергії.

У 2012 році Бетанкур уклав партнерство з державною компанією PDVSA для розробки зрілих нафтових родовищ на заході Венесуели. Згодом саме вони стали основою видобутку NABEP, яку Бетанкур разом із флоридським мільярдером Гаррі Сарджентом заснував у квітні 2024 року.