Очільниця ЄС фон дер Ляєн вирушила до Гренландії, демонструючи підтримку острову

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у неділю та понеділок відвідує Гренландію. Таким чином ЄС демонструє свою подальшу підтримку острову на тлі неодноразових закликів президента США Дональда Трампа передати його під контроль Сполучених Штатів.
У межах візиту фон дер Ляєн, як очікується, у понеділок підпише спільну декларацію між ЄС та автономною територією Данії і може оголосити про додаткове фінансування острова розміром 200 мільйонів євро.
Після повернення до Білого дому в січні минулого року Трамп заявляв, що США мають встановити контроль над Гренландією задля «національної безпеки», стверджуючи, що інакше острів можуть захопити Китай або Росія.
У січні фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта оприлюднили спільну заяву, в якій наголосили на важливості «територіальної цілісності та суверенітету» та заявили, що ЄС «повністю солідарний із Данією та народом Гренландії».
Виступаючи цього року на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, фон дер Ляєн також заявила, що ЄС працює над «масштабним збільшенням європейських інвестицій» у Гренландію, щоб посилити безпеку в Арктиці.
Європейська комісія запропонувала виділити Гренландії 530 мільйонів євро в межах бюджету ЄС на 2028–2034 роки. У Комісії заявили, що це відображає «зростаюче геостратегічне значення Гренландії в Арктиці».
За повідомленнями, в розпал холодної війни США мали в Гренландії 17 військових об’єктів і понад 10 000 військовослужбовців. Нині Сполучені Штати мають на острові лише одну базу — космічну базу Пітуффік, найпівнічніший військовий об’єкт США.
За даними Космічних сил США, Пітуффік використовується для попередження про ракетні запуски, протиракетної оборони та спостереження за космічним простором.