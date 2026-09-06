Очільниця ЄС фон дер Ляєн вирушила до Гренландії, демонструючи підтримку острову

Фон дер Ляєн має оголосити про додаткове фінансування острова в розмірі 200 мільйонів євро.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у неділю та понеділок відвідує Гренландію. Таким чином ЄС демонструє свою подальшу підтримку острову на тлі неодноразових закликів президента США Дональда Трампа передати його під контроль Сполучених Штатів.

Про це пише Euronews.

У межах візиту фон дер Ляєн, як очікується, у понеділок підпише спільну декларацію між ЄС та автономною територією Данії і може оголосити про додаткове фінансування острова розміром 200 мільйонів євро.

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Після повернення до Білого дому в січні минулого року Трамп заявляв, що США мають встановити контроль над Гренландією задля «національної безпеки», стверджуючи, що інакше острів можуть захопити Китай або Росія.

У січні фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта оприлюднили спільну заяву, в якій наголосили на важливості «територіальної цілісності та суверенітету» та заявили, що ЄС «повністю солідарний із Данією та народом Гренландії».

Виступаючи цього року на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, фон дер Ляєн також заявила, що ЄС працює над «масштабним збільшенням європейських інвестицій» у Гренландію, щоб посилити безпеку в Арктиці.

Європейська комісія запропонувала виділити Гренландії 530 мільйонів євро в межах бюджету ЄС на 2028–2034 роки. У Комісії заявили, що це відображає «зростаюче геостратегічне значення Гренландії в Арктиці».

За повідомленнями, в розпал холодної війни США мали в Гренландії 17 військових об’єктів і понад 10 000 військовослужбовців. Нині Сполучені Штати мають на острові лише одну базу — космічну базу Пітуффік, найпівнічніший військовий об’єкт США.

За даними Космічних сил США, Пітуффік використовується для попередження про ракетні запуски, протиракетної оборони та спостереження за космічним простором.