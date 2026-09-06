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Щонайменше 25 людей загинули внаслідок аварії автобуса на острові Фогу в Кабо-Верде

Багато хто з тих, хто був на борту, були учнями початкової та середньої школи.

Щонайменше 25 людей загинули внаслідок аварії автобуса на острові Фогу в Кабо-Верде
Кабо-Верде
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 25 людей, переважно підлітки, загинули в дорожньо-транспортній пригоді в африканській острівній державі Кабо-Верде.

Про це пишуть Reuters та АР із посиланням на місцеві ЗМІ та посадовців. 

Аварія сталася в суботу на маршруті Кампанас-де-Сіма, у гірській місцевості на острові Фогу. Аварія сталася на гірській дорозі на півночі острова пізно в суботу, коли автобус з'їхав з дороги та впав приблизно на 30 метрів у крутий яр .У ДТП потрапив пасажирський автобус. Кілька людей також отримали травми.

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Багато хто з тих, хто був на борту, були учнями початкової та середньої школи.

Кількох постраждалих пасажирів доставили до регіональної лікарні Сан-Франциско-де-Ассіс на Фогу.

Представники освіти заявили, що екскурсія не була організована місцевими школами, а щорічною поїздкою, приватно організованою водієм, який був серед загиблих.

Президент Кабо-Верде Жозе Марія Перейра Невеш назвав аварію «великою катастрофою».

Через стан тіл сімох загиблих поховали одразу. Причини аварії наразі встановлюють правоохоронні органи.

Очікується, що президент та деякі інші посадовці відвідають острів у неділю.

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