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Німецька компанія успішно вивела супутники на орбіту

Місія "Вперед і вгору" стартувала з пускового комплексу в  Норвегії. 

Німецька компанія успішно вивела супутники на орбіту
Ілюстративне фото
Фото: Iceye

Німецька Isar Aerospace стала першою європейською комерційною космічною компанією, яка успішно доставила супутники на орбіту.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Isar Aerospace стала першою комерційною космічною компанією з Європи, яка успішно доставила супутники на орбіту, і це був лише її другий політ", - йдеться в повідомленні.

Місія "Вперед і вгору" стартувала зі спеціалізованого пускового комплексу компанії "Андейя Спейс" у Норвегії в суботу о 23:12 за київським часом. Ракета-носій Spectrum загалом мала п’ять малих супутників та технологічний експеримент на борту під час цієї місії.

18 місяців тому компанія вперше спробувала запустити свою ракету, проте вона зазнала невдачі.

Вважається, що після самостійного виведення супутників на орбіту Європа отримала суверенний доступ до космосу — тепер не лише США, Китай чи Росія можуть самостійно запускати супутники.

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