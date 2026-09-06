На Житомирщині завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу

До ліквідації долучилися екстрені служби та волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста.

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На Житомирщині рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу, який стався напередодні. Роботи тривали безперервно.

Про це повідомляє ДСНС України.

Підрозділи ДСНС демонтували та розрізали металеві конструкції, а також ліквідували пожежу.

До роботи на місці події, окрім рятувальників, долучилися екстрені служби та волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України.

Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків обстрілу залучали 64 рятувальників та 18 одиниць техніки.