На Житомирщині через російську атаку загорілося підприємство харчової промисловості

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

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Російські військові сьогодні атакували цивільне підприємство харчової промисловості в Житомирській області. Об’єкт не має стосунку до оборонного комплексу.

Про це повідомив в Telegram голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Унаслідок атаки на підприємстві виникла пожежа. Рятувальникам ДСНС вдалося оперативно локалізувати займання.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.