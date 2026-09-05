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На Житомирщині через російську атаку загорілося підприємство харчової промисловості

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

На Житомирщині через російську атаку загорілося підприємство харчової промисловості
Ліквідація наслідків ударів по Житомирській області / Ілюстративне фото
Фото: Голова Житомирської ОВА

Російські військові сьогодні атакували цивільне підприємство харчової промисловості в Житомирській області. Об’єкт не має стосунку до оборонного комплексу.

Про це повідомив в Telegram голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Унаслідок атаки на підприємстві виникла пожежа. Рятувальникам ДСНС вдалося оперативно локалізувати займання.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

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