На Житомирщині через російську атаку загорілося підприємство харчової промисловості

Російські військові сьогодні атакували цивільне підприємство харчової промисловості в Житомирській області. Об’єкт не має стосунку до оборонного комплексу.
Про це повідомив в Telegram голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Унаслідок атаки на підприємстві виникла пожежа. Рятувальникам ДСНС вдалося оперативно локалізувати займання.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
- Вчора, 4 вересня, росіяли били по підприємствах на Житомирщині, які вже зазнали руйнувань унаслідок попередніх атак. Інформації про постраждалих та загиблих не було. На місці працювали екстрені служби та слідчі.