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Сьогодні у Тячеві зустрічатимуть траурний кортеж із тілом загиблої прикордонниці Наталії Рябіченко

Вона загинула під час виконання військового обов'язку 1 вересня на Харківщині.

Сьогодні у Тячівському районі Закарпатської області зустрічатимуть загиблу Захисницю України – головного сержанта 6-го прикордонного Волинського загону Наталію Рябіченко.

Про це повідомили у Тячівській міській раді.

Наталія Рябіченко перебувала на військовій службі за контрактом у Державній прикордонній службі України з липня 2017 року. 

50-річна жінка загинула під час виконання військового обов’язку 1 вересня поблизу населеного пункту Червона Хвиля Куп’янського району Харківської області.

Траурний кортеж із тілом військової прибуде до Тячева орієнтовно о 17:00. Маршрут пролягатиме через смт Буштино, а у Тячеві – стадіон, вулицю Армійську, вулицю Незалежності, РВП, вулицю Нересенську до моргу Тячівської районної лікарні.

Наталія Рябіченко
Фото: Тячівська міська рада
Наталія Рябіченко

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