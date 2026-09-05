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На Харківщині вирують лісові пожежі: вогонь охопив близько 86 гектарів

Найбільші осередки фіксують в Ізюмському районі.

На Харківщині вирують лісові пожежі: вогонь охопив близько 86 гектарів
лісові пожежі на Харківщині
Фото: ДСНС Харківської області

Станом на ранок суботи, 5 вересня, рятувальники ДСНС спільно з працівниками лісових господарств локалізували вісім лісових пожеж на території Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це пише ДСНС Харківщини.

Загальна площа пожеж становить близько 86 гектарів. Найбільші осередки зафіксували на території Ізюмського та Петрівського лісництв.

Поблизу села Іванівка горять два осередки площею близько 20 гектарів кожен. Ще один осередок площею близько 23 гектарів розташований біля села Рудневе.

Наразі загрози поширення вогню на верхні яруси дерев немає.

  • На Черкащині рятувальники ліквідовували масштабну пожежу, яка виникла напередодні в селі Кумейки. Вогонь поширився на ліс і прилегле сміттєзвалище. Спочатку загорілася господарча споруда на приватній території. Через сильний вітер полум’я швидко перекинулося на сусідні ділянки. Наразі пожежу локалізували на площі близько 100 гектарів.
  • У Кіровоградській області рятувальники повністю ліквідували загоряння недіючих відстійників обласного комунального підприємства “Дніпро-Кіровоград”. Ліквідація тривала цілий тиждень. 
  • На Житомирщині горів ліс на території заповідника "Древлянський". Вогонь локалізовують на площі близько 4 гектарів.
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