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Росіяни вдарили дроном по цивільній автівці на Харківщині

Водій вчасно вискочив з машини та не постраждав.

Росіяни вдарили дроном по цивільній автівці на Харківщині
Росіяни атакували авто в Безруках на Харківщині
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

3 вересня росіяни вдарили FPV-дроном по цивільній автівці поблизу Безруків на Харкіщині.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

Автомобіль рухався дорогою Дергачі – Козача Лопань та зазнав атаки неподалік повороту до села Безруки. Водій вчасно помітив загрозу, вискочив із машини та не постраждав.

"Ця територія залишається зоною підвищеного ризику через регулярні атаки російських безпілотників та інші обстріли. Вкотре закликаю громадян не їхати в напрямку Козачої Лопані та інших населених пунктів поблизу лінії бойового зіткнення без нагальної потреби. Перебування там становить реальну загрозу для життя та здоров’я", - зазначив Задоренко.

  • Російська армія завдала ракетного удару по селищу Печеніги Харківської області. Наразі є інформація про 10 постраждалих, серед них – двоє дітей. 
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