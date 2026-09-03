У Києві зупинятимуть рух транспорту під час хвилини мовчання, - КМДА

Під час дії або оголошення сигналу "Повітряна тривога" рух не зупинятимуть.

У Києві під час загальнонаціональної хвилини мовчання о 9:00 на 60 секунд зупинятимуть рух транспорту.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Щодня о 9:00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання в Києві на 60 секунд зупинятимуть рух транспорту. Там, де це технічно можливо, світлофори перемикатимуть у режим "Всім червоний", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що проєкт рішення розробили за протокольним дорученням мера Києва Віталія Кличка у відповідь на звернення депутатів Київради, які нині служать у Збройних Силах. Фахівці транспортної галузі опрацювали різні сценарії зупинки руху, провели необхідне моделювання та визначили механізм, що дозволить зробити це керовано й безпечно, без зайвого впливу на роботу транспорту.

На першому етапі рух зупинятимуть у центральній частині столиці, де система вже технічно готова: на Європейській площі, вул. Хрещатик, вул. Басейній, Бессарабському проїзді, вул. Великій Васильківській, пл. Українських Героїв, вул. Євгена Чикаленка, бульв. Тараса Шевченка, вул. Володимирській та вул. Прорізній.

Надалі, відповідно до технічної готовності світлофорних об’єктів, такий режим поширюватимуть на інші вулиці та території Києва.

Під час зупинки руху через міську систему оповіщення транслюватимуть голосове повідомлення та відлік до завершення хвилини мовчання.

Під час дії або оголошення сигналу "Повітряна тривога" рух не зупинятимуть.

"Ми не можемо повернути тих, хто на щиті. Але можемо зробити так, щоб їхня жертва не стала фоном. Щоб вона не розчинилася у міському шумі. Щоб у столиці України пам’ять була видимою, відчутною і спільною. Це простий, але дуже важливий міський стандарт поваги. І повага до заглиблих у Києві – не буде лише словами. Вона буде мати форму, дію, порядок і щоденну сталість", - прокоментував заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, депутат Київради Костянтин Усов.

Про новий порядок поінформують комунальних і приватних перевізників наземного громадського транспорту. А про дату, з якої у столиці почнуть зупиняти рух транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання, повідомлять окремо.