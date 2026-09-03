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Київрада проголосувала за підвищення тарифів на воду до 63,79 грн

Тариф для населення становитиме 63,79 грн замість чинних 30,38 грн.

Київрада проголосувала за підвищення тарифів на воду до 63,79 грн
Фото: rivne1.tv

Київська міська рада у четвер, 3 вересня, проголосувала за підвищення тарифів для населення на централізоване водопостачання та водовідведення. 

Рішення підтримали 74 депутати, повідомляє Liga.net.

Раніше в КМДА повідомляли, що після підвищення тариф для населення становитиме 63,79 грн замість чинних 30,38 грн.

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За оцінками мерії, враховуючи середньостатистичне споживання холодної води в Києві, для родини з трьох осіб плата за воду збільшиться на 200-300 грн.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив про необхідність підвищення тарифів на водопостачання в столиці та про критичну ситуацію в галузі. Він назвав вимушеним рішення підвищити тарифи.

Що передувало? 

21 липня у КМДА повідомили, що для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення буде 63,79 грн за кубометр. Такий тариф для населення встановила Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. 

У "Київводоканалі", своєю чергою, заявляли, що цей тариф не покриває фактичних витрат. Раніше підприємство пропонувало значно вищий тариф – майже 90 грн за кубометр. За його розрахунками, водопостачання мало коштувати 50,69 грн за кубометр замість нинішніх 16,16 грн, а водовідведення – 38,21 грн замість 14,22 грн. КМДА повідомляла, що економічно обґрунтована вартість справді наближається до 90 грн, однак запроваджувати такий тариф для населення місто не планує.

28 серпня у Київраді зареєстрували проєкт рішення, який передбачає, що чиниий тариф для населення буде збережено, а кошти "Київвододоканалу" компенсує місто.

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