Київська міська рада у четвер, 3 вересня, проголосувала за підвищення тарифів для населення на централізоване водопостачання та водовідведення.

Рішення підтримали 74 депутати, повідомляє Liga.net.

Раніше в КМДА повідомляли, що після підвищення тариф для населення становитиме 63,79 грн замість чинних 30,38 грн.

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За оцінками мерії, враховуючи середньостатистичне споживання холодної води в Києві, для родини з трьох осіб плата за воду збільшиться на 200-300 грн.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив про необхідність підвищення тарифів на водопостачання в столиці та про критичну ситуацію в галузі. Він назвав вимушеним рішення підвищити тарифи.

Що передувало?

21 липня у КМДА повідомили, що для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення буде 63,79 грн за кубометр. Такий тариф для населення встановила Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.

У "Київводоканалі", своєю чергою, заявляли, що цей тариф не покриває фактичних витрат. Раніше підприємство пропонувало значно вищий тариф – майже 90 грн за кубометр. За його розрахунками, водопостачання мало коштувати 50,69 грн за кубометр замість нинішніх 16,16 грн, а водовідведення – 38,21 грн замість 14,22 грн. КМДА повідомляла, що економічно обґрунтована вартість справді наближається до 90 грн, однак запроваджувати такий тариф для населення місто не планує.