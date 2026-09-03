Міністерка культури пояснила, що для позбавлення звання "Заслужений артист" треба рішення суду або РНБО

Петиція на сайті президента із закликом позбавити виконавця Олексія Потапенка (сценічний псевдонім Потап) почесного звання "Заслужений артист України" набрала необхідну для розгляду кількість голосів.
Петицію було подано 28 серпня, і станом на 3 вересня вона набрала більше 25 тис. голосів.
"Підставою для цього звернення є публічна діяльність Олексія Потапенка, яка не відповідає статусу особи, удостоєної державної нагороди України, та містить ознаки популяризації російського культурно-мовного середовища і публічної взаємодії з представниками держави-агресора", – йдеться у петиції.
Міністерка культури України Тетяна Бережна в коментарі "Інтерфакс-Україна", що існуючі підстави позбавлення звання "Заслужений артист України" не відповідають вимогам часу і потребують змін.
"Дійсно, ті підстави позбавлення цього звання, які передбачені в чинному законодавстві, вже не відповідають вимогам теперішнього часу. Тому ймовірно, що їх було б добре переглянути, зробити більш придатними для воєнного стану, коли реагувати треба швидко", – сказала Бережна.
Вона пояснила, що так як позбавлення звань регламентується законом, то зміна переліку підстав для такого позбавлення не відбудеться в один момент.
Згідно з законом "Про державні нагороди України", позбавлення таких нагород може бути здійснено:
- за обвинувальним вироком суду, яким особу, нагороджену державною нагородою, засуджено за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також ряд інших кримінальних правопорушеннь;
- за рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введеним в дію указом президента України, яким до особи, нагородженої державною нагородою, застосовано санкцію у виді позбавлення державної нагороди України.
Президент Володимир Зеленський присвоїв Потапу звання "Заслужений артист України" в червні 2020 року. Указ про присвоєння державних нагород та почесних звань було видано до Дня Конституції України, який відзначається 28 червня.