Міністерство культури України станом на кінець серпня цього року зафіксувало руйнування і пошкодження 2138 об’єктів культурної спадщини і 2640 закладів культури.

Лише за останній місяць до переліку постраждалих споруд додали 148 пам’яток і 15 закладів, ідеться на сайті відомства.

Приріст охоплює як нові влучання, так і раніше не враховані випадки.

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Серед постраждалих пам’яток 192 мають національне значення, 1753 — місцеве, а ще 193 відносять до щойно виявлених. Повністю ворог знищив 47 об’єктів спадщини. Найбільших руйнувань зазнали споруди у Донецькій, Харківській, Херсонській, Одеській та Запорізькій областях, а також у Києві. Окрім цього, у серпні російські обстріли пошкодили пам’ятки в історичному центрі Одеси, які входять до Світової спадщини ЮНЕСКО.

Серед закладів культури пошкоджень або повного руйнування зазнали будівлі у 359 територіальних громадах. Окупанти знищили 569 закладів, що становить понад п'яту частину від усіх постраждалих об'єктів інфраструктури. Найбільше постраждали сільські та міські клуби, бібліотеки, школи мистецтв, музеї, галереї, а також театри, кіностудія в Києві та зоопарки.

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики і міністерка культури Тетяна Бережна повідомила, що наша держава залучає міжнародних партнерів для збереження й відбудови спадщини. До спеціального фонду вже приєдналися 11 країн, які надали близько 4,3 мільйона євро.

Перший грант від фонду отримав Мистецький Арсенал для проведення протиаварійних робіт після ворожого удару. Наступними проєктами стануть відновлення Іванківського історико-краєзнавчого музею та створення безпечних музейних фондосховищ. Міністерство зазначає, що реальні масштаби втрат можуть бути значно більшими, оскільки тимчасова окупація частин Донецької, Запорізької, Херсонської та всієї Луганської областей не дозволяє обстежити всі об'єкти.