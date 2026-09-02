Український джаз-бенд «Hyphen Dash» їде в європейський тур 

У вересні музиканти виступатимуть в Австрії, Нідерландах, Німеччині

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У кінці вересня гурт «Hyphen Dash» відправляються у тур Німеччиною, Австрією і Нідерландами, повідмоляє Український інститут.

Гурт «Hyphen Dash» — нова генерація української імпровізаційної музики. Виступають в складі:

Михайло Бірченко — бенд-лідер, барабани,

Євген Пугачов — гітара, бас,

Поліна Майборода — клавіші,

Дмитро Старцев — клавіші, ефекти.

Минулоріч гурт отримав Гран-прі «UA Jazz Prize 2025» – першої джазової премії в Україні. Тоді музиканти вразили міжнародне журі сміливою музичною мовою та виразною художньою ідентичністю, поєднуючи складні структури з відчуттям грайливості, танцю та гумору, зазначають організатори.

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Творчість «Hyphen Dash» вирізняється оригінальністю та сміливим підходом до імпровізації, що розкриває молодий ансамбль із потужним міжнародним потенціалом. Журі також відзначило зростаючу впізнаваність гурту на європейській сцені, підкресливши, що це один із найцікавіших проєктів, за якими варто спостерігати в найближчі роки.

Премію «Ukrainian Jazz Prize» минулоріч запустив Український інститут у партнерстві з Europe Jazz Network. Мета нагороди — підтримка та міжнародне просування українських музикантів.

Тепер перші володарі гран-прі «UA Jazz Prize»відправляються в європейський тур, де виступлять на провідних джазових майданчиках за підтримки членів European Jazz Network. Також «Hyphen Dash» візьмуть участь у церемонії нагородження під час European Jazz Conference у Кельні та матимуть шоукейс перед фаховою аудиторією — представниками європейської джазової індустрії.

Графік туру

Перша українська джазова премія «UA Jazz Prize» вручається у двох категоріях: «Найкращий джазовий гурт» та «Найкращий джазовий реліз». Релізом 2025 року став альбом «Unnatural Root» гурту «HilariousDisasters».

Тур переможців UA Jazz Prize відбувається у партнерстві Українського інституту з Europe Jazz Network, а також у співпраці з членами Європейської джазової мережі — Bimhuis, Porgy&Bess, Unterfahrt і Jazzbüro Hamburg.