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У США померла "королева кантрі" Доллі Партон

Легендарній співачці було 80 років.

У США померла "королева кантрі" Доллі Партон
Фанат тримає один з альбомів Доллі Партон
Фото: EPA/UPG

Після нетривалої боротьби з онкологічним захворюванням померла Доллі Партон - 11-разова володарка Греммі, власниця кількох рекордів Книги Гіннесса, друга жінка в історії, яка увійшла до Зали слави рок-н-ролу та загальновизнана "королева кантрі-музики".

Як пише BBC, музична кар'єра Партон, яка тривала майже шість десятиліть, стала однією з найвизначніших в історії американської сцени. Співачка та композиторка відзначалась неймовірною продуктивністю творчості: вона записала 49 студійних альбомів та створила близько 3 тисяч пісень.

Партон писала не лише кантрі-музику. Мабуть, найвідоміша її пісня - це композиція I Will Always Love You, яка стала світовим хітом у виконанні Вітні Г'юстон, хоча спершу її співала сама Доллі. Тільки у 90-х роках минулого століття роялті за цю пісню склали для композиторки приблизно 10 мільйонів доларів.

Партон мала друзів та шанувальників серед найбільших зірок світової музики. Сер Пол Маккартні та сер Елтон Джон висловили сум щодо її смерті, заявивши, що Доллі була "унікальною та незамінною".

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