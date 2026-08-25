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З 17 до 20 вересня у кінотеатрі Curzon Soho у Лондоні відбудеться фестиваль українського кіно, темою якого стало «Healing» (Зцілення), повідомляє Український інститут у Лондоні.

Цьогоріч захід має на меті дослідити, як люди підтримують одне одного в умовах війни, піклуються про власні громади, зберігають надію та знаходять сили, аби продовжувати життя.

17 вересня покажуть повнометражний фільм «Ти – космос» Павла Острікова про космічного далекобійника, який після вибуху Землі залишається єдиною живою людиною, доки на зв’язок не виходить французька вчена Катрін.

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18 вересня відбудеться показ першого художнього фільму про катастрофу на Чорнобильській АЕС – «Розпад», відзнятий у 1990-му році українським режисером Михайлом Бєліковим.

19 вересня в програмі фестивалю – шість короткометрів українських жіночих голосів та документальний фільм «Останній Прометей Донбасу» Антона Штуки, яка демонструє роботу українських енергетиків на Курахівській ТЕС попри російські обстріли.

20 вересня покажуть документальну стрічку «Militantropos» Аліни Горлової, Єлизавети Сміт та Семена Мозгового про трансформацію людської сутності під час війни.

Покази супроводжуватимуть розмови у форматі Q&A з режисерами та режисерками.

Ukrainian Film Festival координуватиме програмна кураторка Українського інституту в Лондоні Ольга Сидорушкіна за підтримки Film Hub London, що діє під керівництвом агенції Film London. Захід організували у партнерстві з BFI Film Audience Network, що фінансується Національною лотереєю Великобританії.

Про Ukrainian Film Festival: