Презентація пройде у книгарні СЕНС на Хрещатику.

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У 12-ті роковини Іловайської трагедії, 29 серпня, у книгарні СЕНС на Хрещатику відбудеться презентація роману відомого українського письменника Євгена Положія «Іловайськ». Книга вийшла друком у видавництві «Фронезис» за сприяння Ярослава та Станіслава Гришиних, співзасновників провідного miltech-виробника «Генерал Черешня», повідомили організатори.

LB.ua є інформаційним партнером цього видання.

Презентація відбудеться о 17-00 за адресою: Київ, вул. Хрещатик, 34, книгарня СЕНС. Вхід вільний, однак потрібно заповнити форму і зареєструватися.

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«Іловайськ. Розповіді про справжніх людей» вперше вийшов у 2015-му і одразу став бестселером, увійшовши, зокрема, до переліку 30 найзнаковіших творів, написаних за 30 років Незалежності України (за даними Українського інституту книги).

Для написання «Іловайська» Євген Положій опитав більше ста учасників та свідків подій серпня 2014, коли росіяни, порушивши домовленості про «зелений коридор», розстріляли колони ЗСУ та добровольчих підрозділів під час виходу з так званого «Іловайського котла».

На вшанування загиблих в «Іловайському котлі», а також усіх полеглих в російсько-українській війні 29 серпня відзначається День пам’яті захисників України.

Роман «Іловайськ» складається з 16 художніх новел, створених автором на основі свідчень учасників боїв під Іловайськом.

На сьогодні залишається багато тих, хто «Іловайськ» ще не читали і небагато знають про саму Іловайську операцію, внаслідок якої у 2014 ціною власного життя сотні українських захисників зупинили просування ворога вглиб України.

За словами автора, трагічні події серпня 2014 р. залишаються для країни й досі не вивченим уроком — во­єнним та інформаційним.

Перевиданий видавництвом «Фронезис» роман «Іловайськ» вийшов з авторськими правками і доповненнями, включно із мапою бойових дій та фото прототипів героїв роману, зробленими в Іловайську 2014 року.

Цією книжкою видавництво «Фронезис» разом із «Генералом Черешнею» започатковують нову серію «General Cherry Library. Хроніки війни за Незалежність».