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Укрзалізниця запропонувала пасажирам можливість купити книги під час замовлення квитка

Отримати її можна буде на своїй полиці під час старту маршруту.

Укрзалізниця запропонувала пасажирам можливість купити книги під час замовлення квитка
УЗ
Фото: Зоряна Стельмах

На окремих рейсах Укрзалізниці пасажирам дали можливість замовити книгу під час оформлення квитка й отримати її безпосередньо на своїй полиці під час старту маршруту.

Як повідомила пресслужба УЗ, послуга доступна на міжнародних рейсах до Польщі (Перемишль, Хелм), Угорщини (Будапешт), Молдови (Кишинів) та Румунії (Бухарест).

Також купити книги можна буде у флагманських поїздах внутрішнього сполучення. У переліку:

  • №81/82 «Сакура» (Київ — Ужгород);
  • №95/96 «Гуцульщина» (Київ — Рахів);
  • №01/02 «Єдність» (Харків — Рахів);
  • №15/16 «Лесь Курбас» (Харків — Івано-Франківськ);
  • №17/18 «Сковорода» (Харків — Ужгород);
  • №79/80 «Січеслав» (Дніпро — Львів);
  • №106/105 «Чорноморець» (Одеса — Київ);
  • №43/44 «Стефанія» (Івано-Франківськ — Дніпро);
  • №7/8 «Буковина» (Київ — Чернівці);
  • №92/91 «Леополіс» (Львів — Київ).

В УЗ зазначили, що російські удари по складах і друкарнях випалили вже понад 10 мільйонів книжок в Україні лише за останні місяці. 

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