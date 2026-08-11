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Український ілюстратор Міша Чернов став переможцем у Folio Book Illustration Award 2026

Журі відзначило роботу за сміливий візуальний стиль та креативну інтерпретацію книги.

CultHub
Український ілюстратор Міша Чернов став переможцем у Folio Book Illustration Award 2026
Фото: Частина ілюстрації Міші Чернова

Український ілюстратор Міша Чернов став переможцем щорічної міжнародної премії Folio Book Illustration Award 2026. Про це повідомило британське видавництво The Folio Society.

Цьогоріч учасники з усього світу створювали ілюстрації до першого розділу роману «Не відпускай мене» британського письменника Кадзуо Ішіґуро. Загалом подали понад 400 робіт.

Журі конкурсу відзначило роботу Чернова за сміливий візуальний стиль та креативну інтерпретацію книги.

Про Мішу Чернова:

  • український ілюстратор-фрилансер;
  • випускник Фалмутського університету (Велика Британія);
  • у своїх роботах надихається естетикою темної академії, готики та містики;
  • створює ілюстрації для художніх та документальних книг, редакційних статей та мап, а також працює з каліграфією та типографікою.

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