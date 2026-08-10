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Австралійський дует Breathe для обкладинки нового альбому використав фото, відзняте на концерті в Києві

Знімок зробила українська фотографка, яка потрапила до шортлиста Abbey Road Music Photography Awards 2026

CultHub
Австралійський дует Breathe для обкладинки нового альбому використав фото, відзняте на концерті в Києві
Обкладинка альбому, для створення якої використано фото української фотографки
Фото: Тетяна Горбатюк

Австралійський соул-дует Breathe (breathe.) представив обкладинку другого музичного альбому – для неї обрали фото зроблене під час концерту в Києві. Про це музичний колектив повідомив в Instagram.

У липні артисти виступили на Atlas Weekend.

«Цю фотографію було зроблено в Києві, Україна, під час одного з найемоційніших моментів, які ми коли-небудь переживали на сцені. Для нас це фото ідеально відображає те, ким став другий альбом. Ми бачимо стільки людяності, надії, смутку, сили та любові на її обличчі», – діляться виконавці.

За їхніми словами, нові пісні альбому про те, щоб бути людьми та знайти звʼязок один з одним, коли часом здається, що світ розвалюється.

Вони додали, що обкладинка покликана бути нагадуванням про те, що за кожним заголовком, дописом та статистикою стоїть людина, яка «відчуває так само глибоко, як і ми».

Авторкою знімку стала українська фотографка Тетяна Горбатюк. Цьогоріч вона увійшла до шортлиста міжнародної премії Abbey Road Music Photography Awards 2026 у категорії «Портрет».

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