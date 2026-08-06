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Польська письменниця передала свої гонорари українському видавництву після знищення книжок у Харкові

Також Йоанна В. Ґайзлер закликала небайдужих підтримати видавництво.

Польська письменниця передала свої гонорари українському видавництву після знищення книжок у Харкові
обстріл видавництва "Ранок"

Польська письменниця, авторка фентезійного циклу «Некровет» Йоанна В. Ґайзлер віддала всі свої гонорари від продажів серії видавництву «Жорж». 

Про це ідеться в її дописі на сторінці в інстаграмі.

Таке рішення літераторка ухвалила, щоб допомогти відновити втрачені наклади після цілеспрямованого російського удару по логістичному центру RNK-Ranok у Харкові.

«Саме він забезпечував зберігання і відправку книжок до книгарень, бібліотек, шкіл і читачів по всій Україні. Там також зберігалися книжки видавництва «Жорж». Згоріло все — близько 400 000 примірників, зокрема, й тиражі українського видання «Некровета»... Важко написати бодай щось, щоб не вдаватися до банальностей. Історія навчила нас, чим закінчується спалення книжок — а зараз на попіл перетворилися мільйони сторінок... Висловлюю підтримку команді видавництва та читачам з усієї України; це не просто «ваша» війна — це «наша» війна. Коли страждає культура — страждають усі», - написала Ґайзлер.

Вона також опублікувала реквізити для переказів, аби читачі і всі небайдужі могли підтримати видавництво фінансово. 

  • Внаслідок російського дронового удару по RNK-Ranok і дистрибуційному центру КнигоЛенд загалом було знищено понад 8 млн книжок. Серед них – підручники. Це найбільша втрата книг від початку війни, повідомило видавництво «Ранок».
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