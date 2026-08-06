Музей Голодомору сформував наглядову раду, її очолив Віктор Ющенко

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Новостворена наглядова рада Національного музею Голодомору-геноциду провела перше засідання, під час якого обрала керівний склад.

Про це повідомило Міністерство культури.

За результатами відкритого голосування головою наглядової ради став Президент України (2005–2010 років) Віктор Ющенко. Посаду заступника голови обійняв експосол Канади в Україні Роман Ващук, а секретаркою обрали засновницю й очільницю Мережі нащадків Голодомору Ольгу Сороку.

Очільниця Мінкультури Тетяна Бережна назвала головні завдання новоствореного органу. Серед них — завершення будівництва другої черги музейного комплексу, створення постійної експозиції, залучення міжнародного фінансування, а також забезпечення прозорого і ефективного управління музеєм.