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Дніпропетровський національний історичний музей ім. Яворницького посів четверте, а Херсонський обласний художній музей імені Олексія Шовкуненка – 24-те місце у рейтингу найактивніших та найвпливовіших GLAM-інституцій світу за версією MuseumWeek 2026. До переліку увійшли 83 установи з понад 700 учасників.

MuseumWeek – всесвітній фестиваль для закладів культури, заснований у Франції в 2014 році за ініціативи провідних паризьких музеїв (зокрема Лувру та Центру Помпіду). З 2016 року ініціатива проходить за підтримки ЮНЕСКО.

В межах фестивалю щорічно запускається глобальна хвиля культурного контенту, що поширюється в соціальних мережах — це мільйони постів, зображень та відео, опублікованих музеями та їхньою аудиторією у понад 100 країнах. Ідея полягає в тому, що перетворити інтернет на живий виставковий простір.

Цьогоріч Музейний тиждень проходив з 1 по 7 червня під гаслом «Інтелект, музеї, майбутнє».

Ініціатива складає рейтинг у кількох категоріях, однією з яких є GLAM – це абревіатура, яка означає: Galleries (галереї), Libraries (бібліотеки), Archives (архіви) та Museums (музеї).

У рейтингу оцінювали здатність установ мобілізувати аудиторію, поширювати культурний контент та залучати людей до обговорення мистецтва.