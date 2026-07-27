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Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області в Telegram

На Херсонщині через російські обстріли упродовж дня одна людина загинула, ще четверо – поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

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За даними слідства, впродовж 27 липня російська армія здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою ствольної артилерії та дронів різних типів.

Станом на 17:30 відомо про одну загиблу і чотирьох поранених цивільних.

Близько 13:00 у Херсоні внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинув цивільний чоловік.

Також троє херсонців та одна жителька Антонівки дістали травм від БпЛА, які застосовують військові армії РФ.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, будівля закладу культури, легковий автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.