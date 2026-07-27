Чоловік підірвався на російській міні в Херсоні

У Корабельному районі Херсона чоловік загинув внаслідок підриву міни типу «пелюстка». Він тримав її в руці.
Особу загиблого встановлюють. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
«Закликаю херсонців бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілих предметів не наближайтеся до них, не торкайтеся та негайно повідомте про знахідку рятувальникам або до поліції», – йдеться у повідомленні.
- Росія щоденно проводить дистанційне мінування різних районів Херсона, скидаючи з дронів вибухівку. Сьогодні, за попередніми даними, вибухонебезпечні предмети можуть перебувати в районі перехрестя вулиць Ладичука та Старомлинної (Гагаріна), а також поблизу автомобільного моста через річку Кошеву. Не виключено, що небезпечна зона є значно більшою.