Чоловік підірвався на російській міні в Херсоні

У Корабельному районі Херсона чоловік загинув внаслідок підриву міни типу «пелюстка». Він тримав її в руці.

Особу загиблого встановлюють. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

«Закликаю херсонців бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілих предметів не наближайтеся до них, не торкайтеся та негайно повідомте про знахідку рятувальникам або до поліції», – йдеться у повідомленні.