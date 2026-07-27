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Чоловік підірвався на російській міні в Херсоні

Він загинув, його особу встановлюють.

Чоловік підірвався на російській міні в Херсоні
Міна пелюстка (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

У Корабельному районі Херсона чоловік загинув внаслідок підриву міни типу «пелюстка». Він тримав її в руці.

Особу загиблого встановлюють. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

«Закликаю херсонців бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілих предметів не наближайтеся до них, не торкайтеся та негайно повідомте про знахідку рятувальникам або до поліції», – йдеться у повідомленні. 

  • Росія щоденно проводить дистанційне мінування різних районів Херсона, скидаючи з дронів вибухівку. Сьогодні, за попередніми даними, вибухонебезпечні предмети можуть перебувати в районі перехрестя вулиць Ладичука та Старомлинної (Гагаріна), а також поблизу автомобільного моста через річку Кошеву. Не виключено, що небезпечна зона є значно більшою.
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