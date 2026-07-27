Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
ГоловнаСуспільствоЖиття

ЦПД: Росія намагається фейками деморалізувати українців через удари по АЗС

Ворожі ресурси поширюють відео з нібито українським військовослужбовцем, який показує знищену заправну станцію на Полтавщині. 

ЦПД: Росія намагається фейками деморалізувати українців через удари по АЗС

Російська пропаганда запустила фейк, намагаючись викликати страх через удари по українських автозаправних станціях.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Ворожі ресурси поширюють відео з нібито українським військовослужбовцем, який показує знищену АЗС на Полтавщині. 

На записі “боєць” емоційно розповідає, що через систематичні атаки ворога “ситуація ускладнюється з кожним днем”. 

“Насправді це відео згенероване штучним інтелектом, а сам ролик був вперше оприлюднений акаунтом у TikTok, який маскується під “український військовий канал” і вже публікував подібні ШІ-фейки раніше”, – зазначили у ЦПД.

Мета цієї кампанії – штучно перебільшити в медійному просторі наслідки своїх ударів по українській паливній інфраструктурі, створити ілюзію масштабної кризи та деморалізувати суспільство.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies