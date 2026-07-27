ЦПД: Росія намагається фейками деморалізувати українців через удари по АЗС

Ворожі ресурси поширюють відео з нібито українським військовослужбовцем, який показує знищену заправну станцію на Полтавщині.

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Російська пропаганда запустила фейк, намагаючись викликати страх через удари по українських автозаправних станціях.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Ворожі ресурси поширюють відео з нібито українським військовослужбовцем, який показує знищену АЗС на Полтавщині.

На записі “боєць” емоційно розповідає, що через систематичні атаки ворога “ситуація ускладнюється з кожним днем”.

“Насправді це відео згенероване штучним інтелектом, а сам ролик був вперше оприлюднений акаунтом у TikTok, який маскується під “український військовий канал” і вже публікував подібні ШІ-фейки раніше”, – зазначили у ЦПД.

Мета цієї кампанії – штучно перебільшити в медійному просторі наслідки своїх ударів по українській паливній інфраструктурі, створити ілюзію масштабної кризи та деморалізувати суспільство.