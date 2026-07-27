Головне за ніч та ранок понеділка, 27 липня: атаки на Миколаївщину, понад 260 боєзіткнень, побиття українців у Вроцлаві

Нічна повітряна атака , 264 бойових зіткнення, бої на Покровському, Лиманському та Слов’янському напрямках, ворожі обстріли, обрання запобіжного заходу організатору виставки на Київщині, вибухи та пожежі на Росії.

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Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по Київщині 24 липня. У лікарні помер поранений 66-річний чоловік, повідомили у Офісі генпрокурора.

Також у генпрокуратурі зазначили, що суд обирає підозрюваному організатору виставки запобіжний захід. Прокуратура наполягає на триманні під вартою без права внесення застави.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 264 зіткнення.

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Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 32 атаки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти двадцять разів атакували в районах Лимана, Ставків, Діброви та Озерного, а також у бік Ольгівки, Нового Миру, Новомихайлівки, Ямполя, Шийківки, Новоселівки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку противник здійснив двадцять штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у бік Пискунівки та Рай-Олександрівки.

Сили оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника, пункт управління безпілотними літальними апаратами та командно-спостережний пункт.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1590 солдатів, 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, ППО, 7 НРК, 491 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і 7 штук спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 440 580 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Російська армія вчора та сьогодні, 27 липня, атакувала Миколаївську область безпілотниками різних типів.

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Поранені люди. Пошкоджені судна. За оновленою інформацією, відомо про загиблого.

Докладніше – в новині.

У ніч на 27 липня російська армія атакувала Україну 147 безпілотниками різних типів.

21 дрон влучив на 10 локаціях, ще у 7 місцях впали уламки.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 123 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

У російських регіонах поскаржилися на атаку дронів в ніч на 27 липня.

Як визначило видання Astra, над Ростовським морським торговим портом після атаки піднімається дим. Вночі жителі цього регіону повідомляли про вибухи та пожежі. Влада заявляє, що в Ростові через атаки дронів двоє загинули, п'ятеро поранені, пошкоджена зокрема багатоповерхівка, розташована за 1,5 км від Ростовського морського торговельного порту.

Порт є морським, попри розташування на річці Дон, оскільки входить до системи Азово-Чорноморського басейну та обслуговує міжнародне судноплавство.

На нічну атаку поскаржилися і в Бєлгороді. Там, згідно з заявами, поранені 12 людей.

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Путін не готовий зупиняти війну. Дані розвідки свідчать, що він готує мобілізацію на кінець вересня – початок жовтня, після виборів до державної думи, повідомив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.

Путін боїться нарощувати мобілізацію відкрито, але все одно збирається мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб, повідомив Зеленський. Тому важливо вже зараз чинити перепони – як далекобійними ударами, так і новими санкціями.

Мобілізація буде великою проблемою для України, визнав Володимир Зеленський. Він також зазначив, що КНДР готується надіслати до Росії ще 30 000 військових, Іран надсилатиме балістичні та інші типи ракет, а Китай розпочав співпрацю з росіянами в технологіях.

Докладніше – в новині.

У польському Вроцлаві невідомі особи побили українських громадян – чоловіка та жінку.

Про це повідомили у Генеральному консульстві України у Вроцлаві.

За словами матері жінки, українців побили поляки через український акцент, який почули у магазині.

Генконсульство закликало до оперативної реакції польських правоохоронців на цей інцидент. Українців, які могли постраждати від цього інциденту або володіють інформацією про нього, закликали звернутися до дипломатичної установи.

Очільник МЗС Андрій Сибіга вже доручив Генеральному консульству терміново вжити необхідних заходів реагування. Генконсульство вже направило офіційний запит до компетентних органів Національної поліції Республіки Польща та очікує на офіційну інформацію.

Більше інформації – в новині.

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