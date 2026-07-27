Вчора російські війська втратили майже 1600 солдатів

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1590 солдатів, 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, ППО, 7 НРК, 491 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і 7 штук спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 440 580 (+1 590) осіб
- танків – 12 225 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 25 032 (+13) од.
- артилерійських систем – 46 831 (+37) од.
- РСЗВ – 1 969 (+0) од.
- засоби ППО – 1 519 (+1) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 038 (+7) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 429 555 (+1 269) од.
- крилаті ракети – 4 950 (+6) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 126 302 (+491) од.
- спеціальна техніка – 4 472 (+7) од.
Дані уточнюються.