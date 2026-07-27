Вчора російські війська втратили майже 1600 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.26 орієнтовно склали:

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1590 солдатів, 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, ППО, 7 НРК, 491 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і 7 штук спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 440 580 осіб.

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