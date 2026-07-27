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Вчора російські війська втратили майже 1600 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 440 580 осіб. 

Вчора російські війська втратили майже 1600 солдатів
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1590 солдатів, 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, ППО, 7 НРК, 491 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і 7 штук спецтехніки. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 440 580 (+1 590) осіб
  • танків – 12 225 (+8) од.
  • бойових броньованих машин – 25 032 (+13) од.
  • артилерійських систем – 46 831 (+37) од.
  • РСЗВ – 1 969 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 519 (+1) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 038 (+7) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 429 555 (+1 269) од.
  • крилаті ракети – 4 950 (+6) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 126 302 (+491) од.
  • спеціальна техніка – 4 472 (+7) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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