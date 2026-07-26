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Росія завдала сім ударів КАБами по Сумській громаді, є поранені

Пошкоджені приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури та транспорт

Росія завдала сім ударів КАБами по Сумській громаді, є поранені
Наслідки російського обстрілу на Сумщині (архівне фото)
Фото: Нацполіція

Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро цивільних.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Попередньо зафіксовано сім ударів КАБами. Постраждали п’ятеро цивільних. Медики надають їм необхідну допомогу. Попередньо, тяжкопоранених немає", - написав він у Telegram. 

Внаслідок атаки також пошкоджені приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури та транспорт. Триває обстеження території. Усі наслідки уточнюються.

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