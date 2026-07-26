Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
ГоловнаСуспільствоЖиття

Президент вручив державні нагороди медпрацівникам

Зеленський також передав відзнаки родинам загиблих медиків, які удостоєні нагород.

Президент вручив державні нагороди медпрацівникам
Президент вручив державні нагороди медпрацівникам
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський напередодні професійного свята відзначив державними нагородами медичних працівників та передав відзнаки родинам загиблих медиків, які удостоєні нагород.

Про це він повідомив у телеграмі, а також йдеться у відповідному указі, опублікованому на сайті Офісу президента. 

«Українські медики сьогодні є прикладом для всіх нас і для цілого світу – ваша стійкість, ваша відданість справі. Попри надзвичайно складні умови, постійне колосальне навантаження ви продовжуєте працювати, і кожен ваш день – це врятовані життя українців, і це розвиток нашої медицини», – написав глава держави. 

Реклама

Він зауважив, що Україна розвиває систему реабілітації, яка «точно буде однією з найсильніших в Європі».

В Україні вже працюють сотні відповідних медичних закладів, і медики щодня проводять понад 17 тисяч терапевтичних сесій. Це у шість разів більше, ніж на початку війни. 

«Ми розбудовуємо сучасну систему ментального здоров’я. Дякую всім, хто допомагає нашим людям проходити через втрати, тривогу, виснаження і наслідки війни»,  - зазначив Зеленський і згадав також про систему трансплантації. Ввід початку війни команди українських лікарів провели майже дві з половиною тисячі трансплантацій. 

«Наші команди, які забезпечують евакуацію після поранень з різних напрямків фронту, врятували більше 80 тисяч людей», – наголосив він. 

нагороди медпрацівникам
Фото: Офіс президента
нагороди медпрацівникам

Як зазначено в Указі №640/2026, за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги і рятування життя людей в умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов’язку та з нагоди Дня медичних працівників нагороджують:

Орденом «За заслуги» ІIІ ступеня

  • АЛЄФІРОВУ Ірину Володимирівну — старшу сестру медичну Комунального некомерційного підприємства «Вознесенська багатопрофільна лікарня» Вознесенської міської ради, Миколаївська область
  • ГОНЧАРА Павла Анатолійовича — парамедика Куп’янського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги (смт Дворічна) Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
  • ГОРБАШОВА Романа Михайловича — екстреного медичного техніка Куп’янського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
  • ДМИТРІЄВА Сергія Миколайовича (посмертно) — лікаря відділення Херсонської обласної інфекційної лікарні
  • КАЛАШНІКОВА Ігоря Анатолійовича — парамедика Куп’янського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
  • СМОЛЯКОВА Андрія Вікторовича — екстреного медичного техніка Куп’янського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
  • ХАБІХТА Ярна — голову Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні.

Орденом «За мужність» ІIІ ступеня

  • ГЛОБУ Сергія Володимировича — екстреного медичного техніка Середино-Будської підстанції екстреної (швидкої) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
  • ГРІДУ Максима Миколайовича — екстреного медичного техніка Куп’янського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
  • ПІДДУБНОГО Дмитра Олександровича — лікаря відділення Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
  • ПОЛЯКІНА Олександра Борисовича (посмертно) — лікаря Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, завідувача відділення Комунального некомерційного підприємства «Роздільнянська багатопрофільна лікарня» Роздільнянської міської ради, Одеська область
  • СКНАРЬОВА Сергія Олександровича — парамедика Вовчанського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
  • СЛАВСЬКУ Христину Олександрівну (посмертно) — парамедика Середино-Будської підстанції екстреної (швидкої) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
  • ЮРКА Євгенія Андрійовича (посмертно) — брата медичного відділення Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
Реклама

Орденом княгині Ольги І ступеня

  • РУДЕНКО Надію Миколаївну — заступника генерального директора Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»

Орденом княгині Ольги ІIІ ступеня

  • ГУРЧАК Ольгу Жоржівну — заступника директора Комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради
  • МИКИЧАК Ірину Володимирівну — радника Міністра охорони здоров’я України
  • НОВИЦЬКУ-УСЕНКО Людмилу Василівну — професора кафедри Дніпровського державного медичного університету.

Медаллю «За врятоване життя»

  • БОДУЛЄВА Олексія Юрійовича — старшого лікаря Центру Служби безпеки України, старшого лейтенанта медичної служби
  • БРІКА Богдана Андрійовича — лікаря відділення Комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради
  • ГУРОВА Тараса Віталійовича — завідувача відділення Комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради
  • ЗАЙЦЯ Сергія Петровича  — екстреного медичного техніка Середино-Будської підстанції екстреної (швидкої) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
  • МАЗУР Ольгу Василівну — сестру медичну Комунального некомерційного підприємства «Крижопільська окружна лікарня інтенсивного лікування», Вінницька область
  • САЄНКО Олену Федорівну — старшу сестру медичну відділення гострих станів Комунального некомерційного підприємства «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології»
  • ЮЗЕПЧУКА Віктора Івановича — лікаря Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, Донецька область.

Медаллю «За працю і звитягу»

  • ЯЦИНУ Олександра Івановича — медичного директора Державного некомерційного підприємства «Національний інститут раку» Міністерства охорони здоров’я України, голову правління Благодійної організації «Благодійний фонд «Милосердя та Здоров’я», м. Київ

Присвоюють почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ»

  • АНДРЕЙКІВ-МОРОЗОВІЙ Оксані Олександрівні — виконувачеві обов’язків директора Комунального некомерційного підприємства «Сіверськодонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради, Луганська область
  • БАРАНОВУ Ігорю Вікторовичу — медичному директорові відділення Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради
  • БОНДАРЧУКУ Сергію Павловичу — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради»
  • БУКОВЕЦЬКОМУ Олексію Юліановичу — генеральному директорові Комунального некомерційного підприємства «Здолбунівська центральна міська лікарня» Здолбунівської міської ради, Рівненська область
  • БУТ Наталі Олександрівні — генеральному директорові Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради
  • ВІТРУ Валентину Степановичу — генеральному директору Комунального некомерційного підприємства «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області»
  • ГЛАВАЦЬКОМУ Олександру Яковичу — провідному експертові, лікареві Державної установи «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України»
  • ГРИЦЕВИЧУ Назару Романовичу — викладачеві Вищого навчального комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»
  • ДРОБОТЕНКУ Юрію Георгійовичу — лікареві Комунального некомерційного підприємства «Херсонська поліклініка»
  • ДУДНИК Ларисі Михайлівні — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради»
  • ЗАВОРОТНІЙ Юлії Вікторівні — виконувачеві обов’язків генерального директора Комунального некомерційного товариства «Дніпровський обласний клінічний онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради
  • ЗАЇЦІ Олександру Миколайовичу — - виконувачеві обов’язків генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради
  • ІВАНЮКУ Анатолію Вікторовичу — керівникові серцево-судинного центру Комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня № 1»
  • КАРПЕНКО Жанні Вікторівні — завідувачеві відокремленого структурного підрозділу «Центр фтизіатрії» Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
  • КАЦАНУ Сергію Володимировичу — медичному директорові Державної установи «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П.Філатова Національної академії медичних наук України»
  • КОЛОТИЛУ Михайлу Олександровичу — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Бобровицька опорна лікарня» Бобровицької міської ради, Чернігівська область
  • КОМАРОВУ Михайлу Петровичу — медичному директорові Державної установи «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України»
  • КОРЧАЦІ Наталії Миколаївні — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради»
  • КРЯЧОК Ірині Анатоліївні — завідувачеві клініки Державного некомерційного підприємства «Національний інститут раку» Міністерства охорони здоров’я України
  • КУЗІВУ Івану Ігоровичу — лікареві відділення Комунального некомерційного підприємства «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради
  • ЛАРІНІЙ Ользі Олександрівні — лікареві кардіологічного центру Комунального некомерційного підприємства «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради
  • ЛЕВИЦЬКІЙ Анжелі Петрівні — генеральному директорові Обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна психіатрична лікарня»
  • ЛОБАЧУ Станіславу Ігоревичу — лікареві Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Добробут-Поліклініка», Київська область
  • ЛОМАКІНІЙ Ользі Василівні — директорові Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 27» Харківської міської ради
  • ЛУЦЕНКО Ніні Степанівні — лікареві відділення Комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради
  • МАНДЗІЙ Ірині Миколаївні — лікареві відділення Комунального підприємства «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради
  • МИРОНЕНКО Оксані Андріївні — лікареві Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Добробут-Поліклініка», Київська область
  • ПАЙКУШУ Володимиру Андрійовичу — завідувачеві відділення Центру стоматологічної імплантації і протезування Товариства з обмеженою відповідальністю «ММ», м. Львів
  • ПАРХОМЕНКУ Георгію Яковичу — головному лікареві Медичного центру Товариства з обмеженою відповідальністю «ОК НОВИЙ ЗІР», м. Київ
  • ПОСТОЛОВУ Олегу Михайловичу — генеральному директорові Дніпровської клінічної лікарні на залізничному транспорті філії «Центр охорони здоров’я» Акціонерного товариства «Українська залізниця»
  • ПУШКАР Зої Володимирівні — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
  • ПШЕНИЧНОМУ Анатолію Олександровичу — директорові Комунального некомерційного підприємства «Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Закарпатської обласної ради
  • РУДЕНКУ Миколі Леонідовичу — завідувачеві відділу Державної установи «Національний науковий центр серцево-судинної хірургії та спадкової патології імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України»
  • СЕЛЬКІНІЙ Ганні Борисівні — директорові Комунального підприємства «1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради»
  • СТАФІЙЧУК Ларисі Вікторівні — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 2», Київська область
  • СТУКАЛУ Геннадію Васильовичу — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
  • СУДАКЕВИЧУ Сергію Миколайовичу — завідувачеві відділення Державного некомерційного підприємства «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»
  • ТЕРЕЩЕНКУ Ігорю Валентиновичу — начальникові поліклініки – лікареві підрозділу Центру Служби безпеки України, підполковнику медичної служби
  • ТУР Ользі Володимирівні — лікареві відділення Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»
  • ФОСТИКУ Петру Романовичу — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С.Лучанського» Херсонської міської ради
  • ЧИБІСОВУ Леоніду Павловичу — заступникові директора Комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня № 4»
  • ЧМИРУКУ Юрію Івановичу — заступникові начальника служби – лікарю Центру Служби безпеки України, полковнику медичної служби
  • ШЕЙЧЕНКО Надії Василівні — виконувачеві обов’язків директора Комунального некомерційного підприємства «Інфекційна лікарня м. Костянтинівка», Донецька область

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

  • КОВАЛЕНКО Поліні Юріївні — парамедикові старшому Балаклійського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради
  • ПАСЕНЧЕНКО Світлані Миколаївні — начальникові відділу – лікарю Управління Служби безпеки України, полковнику медичної служби
  • СЕНЬКУСЬ Анастасії Євгенівні — фельдшерові Центру Служби безпеки України, штаб-сержанту
  • ТЕРЕЩЕНКО Галині Михайлівні — головній медичній сестрі Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради
  • ЦИРІ Сергію Анатолійовичу  — лікареві відділення Комунального некомерційного підприємства «Херсонська обласна інфекційна лікарня імені Г.І.Горбачевського» Херсонської обласної ради.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies