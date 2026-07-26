Президент вручив державні нагороди медпрацівникам

Президент України Володимир Зеленський напередодні професійного свята відзначив державними нагородами медичних працівників та передав відзнаки родинам загиблих медиків, які удостоєні нагород.

Про це він повідомив у телеграмі, а також йдеться у відповідному указі, опублікованому на сайті Офісу президента.

«Українські медики сьогодні є прикладом для всіх нас і для цілого світу – ваша стійкість, ваша відданість справі. Попри надзвичайно складні умови, постійне колосальне навантаження ви продовжуєте працювати, і кожен ваш день – це врятовані життя українців, і це розвиток нашої медицини», – написав глава держави.

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Він зауважив, що Україна розвиває систему реабілітації, яка «точно буде однією з найсильніших в Європі».

В Україні вже працюють сотні відповідних медичних закладів, і медики щодня проводять понад 17 тисяч терапевтичних сесій. Це у шість разів більше, ніж на початку війни.

«Ми розбудовуємо сучасну систему ментального здоров’я. Дякую всім, хто допомагає нашим людям проходити через втрати, тривогу, виснаження і наслідки війни», - зазначив Зеленський і згадав також про систему трансплантації. Ввід початку війни команди українських лікарів провели майже дві з половиною тисячі трансплантацій.

«Наші команди, які забезпечують евакуацію після поранень з різних напрямків фронту, врятували більше 80 тисяч людей», – наголосив він.

Фото: Офіс президента нагороди медпрацівникам

Як зазначено в Указі №640/2026, за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги і рятування життя людей в умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов’язку та з нагоди Дня медичних працівників нагороджують:

Орденом «За заслуги» ІIІ ступеня

АЛЄФІРОВУ Ірину Володимирівну — старшу сестру медичну Комунального некомерційного підприємства «Вознесенська багатопрофільна лікарня» Вознесенської міської ради, Миколаївська область

ГОНЧАРА Павла Анатолійовича — парамедика Куп’янського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги (смт Дворічна) Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

ГОРБАШОВА Романа Михайловича — екстреного медичного техніка Куп’янського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

ДМИТРІЄВА Сергія Миколайовича (посмертно) — лікаря відділення Херсонської обласної інфекційної лікарні

КАЛАШНІКОВА Ігоря Анатолійовича — парамедика Куп’янського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

СМОЛЯКОВА Андрія Вікторовича — екстреного медичного техніка Куп’янського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

ХАБІХТА Ярна — голову Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні.

Орденом «За мужність» ІIІ ступеня

ГЛОБУ Сергія Володимировича — екстреного медичного техніка Середино-Будської підстанції екстреної (швидкої) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

ГРІДУ Максима Миколайовича — екстреного медичного техніка Куп’янського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

ПІДДУБНОГО Дмитра Олександровича — лікаря відділення Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

ПОЛЯКІНА Олександра Борисовича (посмертно) — лікаря Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, завідувача відділення Комунального некомерційного підприємства «Роздільнянська багатопрофільна лікарня» Роздільнянської міської ради, Одеська область

СКНАРЬОВА Сергія Олександровича — парамедика Вовчанського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

СЛАВСЬКУ Христину Олександрівну (посмертно) — парамедика Середино-Будської підстанції екстреної (швидкої) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

ЮРКА Євгенія Андрійовича (посмертно) — брата медичного відділення Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

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Орденом княгині Ольги І ступеня

РУДЕНКО Надію Миколаївну — заступника генерального директора Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»

Орденом княгині Ольги ІIІ ступеня

ГУРЧАК Ольгу Жоржівну — заступника директора Комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради

МИКИЧАК Ірину Володимирівну — радника Міністра охорони здоров’я України

НОВИЦЬКУ-УСЕНКО Людмилу Василівну — професора кафедри Дніпровського державного медичного університету.

Медаллю «За врятоване життя»

БОДУЛЄВА Олексія Юрійовича — старшого лікаря Центру Служби безпеки України, старшого лейтенанта медичної служби

БРІКА Богдана Андрійовича — лікаря відділення Комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради

ГУРОВА Тараса Віталійовича — завідувача відділення Комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради

ЗАЙЦЯ Сергія Петровича — екстреного медичного техніка Середино-Будської підстанції екстреної (швидкої) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

МАЗУР Ольгу Василівну — сестру медичну Комунального некомерційного підприємства «Крижопільська окружна лікарня інтенсивного лікування», Вінницька область

САЄНКО Олену Федорівну — старшу сестру медичну відділення гострих станів Комунального некомерційного підприємства «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології»

ЮЗЕПЧУКА Віктора Івановича — лікаря Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, Донецька область.

Медаллю «За працю і звитягу»

ЯЦИНУ Олександра Івановича — медичного директора Державного некомерційного підприємства «Національний інститут раку» Міністерства охорони здоров’я України, голову правління Благодійної організації «Благодійний фонд «Милосердя та Здоров’я», м. Київ

Присвоюють почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ»

АНДРЕЙКІВ-МОРОЗОВІЙ Оксані Олександрівні — виконувачеві обов’язків директора Комунального некомерційного підприємства «Сіверськодонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради, Луганська область

БАРАНОВУ Ігорю Вікторовичу — медичному директорові відділення Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради

БОНДАРЧУКУ Сергію Павловичу — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради»

БУКОВЕЦЬКОМУ Олексію Юліановичу — генеральному директорові Комунального некомерційного підприємства «Здолбунівська центральна міська лікарня» Здолбунівської міської ради, Рівненська область

БУТ Наталі Олександрівні — генеральному директорові Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради

ВІТРУ Валентину Степановичу — генеральному директору Комунального некомерційного підприємства «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області»

ГЛАВАЦЬКОМУ Олександру Яковичу — провідному експертові, лікареві Державної установи «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України»

ГРИЦЕВИЧУ Назару Романовичу — викладачеві Вищого навчального комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

ДРОБОТЕНКУ Юрію Георгійовичу — лікареві Комунального некомерційного підприємства «Херсонська поліклініка»

ДУДНИК Ларисі Михайлівні — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради»

ЗАВОРОТНІЙ Юлії Вікторівні — виконувачеві обов’язків генерального директора Комунального некомерційного товариства «Дніпровський обласний клінічний онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради

ЗАЇЦІ Олександру Миколайовичу — - виконувачеві обов’язків генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради

ІВАНЮКУ Анатолію Вікторовичу — керівникові серцево-судинного центру Комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня № 1»

КАРПЕНКО Жанні Вікторівні — завідувачеві відокремленого структурного підрозділу «Центр фтизіатрії» Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради

КАЦАНУ Сергію Володимировичу — медичному директорові Державної установи «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П.Філатова Національної академії медичних наук України»

КОЛОТИЛУ Михайлу Олександровичу — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Бобровицька опорна лікарня» Бобровицької міської ради, Чернігівська область

КОМАРОВУ Михайлу Петровичу — медичному директорові Державної установи «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України»

КОРЧАЦІ Наталії Миколаївні — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради»

КРЯЧОК Ірині Анатоліївні — завідувачеві клініки Державного некомерційного підприємства «Національний інститут раку» Міністерства охорони здоров’я України

КУЗІВУ Івану Ігоровичу — лікареві відділення Комунального некомерційного підприємства «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради

ЛАРІНІЙ Ользі Олександрівні — лікареві кардіологічного центру Комунального некомерційного підприємства «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради

ЛЕВИЦЬКІЙ Анжелі Петрівні — генеральному директорові Обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна психіатрична лікарня»

ЛОБАЧУ Станіславу Ігоревичу — лікареві Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Добробут-Поліклініка», Київська область

ЛОМАКІНІЙ Ользі Василівні — директорові Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 27» Харківської міської ради

ЛУЦЕНКО Ніні Степанівні — лікареві відділення Комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради

МАНДЗІЙ Ірині Миколаївні — лікареві відділення Комунального підприємства «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради

МИРОНЕНКО Оксані Андріївні — лікареві Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Добробут-Поліклініка», Київська область

ПАЙКУШУ Володимиру Андрійовичу — завідувачеві відділення Центру стоматологічної імплантації і протезування Товариства з обмеженою відповідальністю «ММ», м. Львів

ПАРХОМЕНКУ Георгію Яковичу — головному лікареві Медичного центру Товариства з обмеженою відповідальністю «ОК НОВИЙ ЗІР», м. Київ

ПОСТОЛОВУ Олегу Михайловичу — генеральному директорові Дніпровської клінічної лікарні на залізничному транспорті філії «Центр охорони здоров’я» Акціонерного товариства «Українська залізниця»

ПУШКАР Зої Володимирівні — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради

ПШЕНИЧНОМУ Анатолію Олександровичу — директорові Комунального некомерційного підприємства «Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Закарпатської обласної ради

РУДЕНКУ Миколі Леонідовичу — завідувачеві відділу Державної установи «Національний науковий центр серцево-судинної хірургії та спадкової патології імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України»

СЕЛЬКІНІЙ Ганні Борисівні — директорові Комунального підприємства «1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради»

СТАФІЙЧУК Ларисі Вікторівні — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 2», Київська область

СТУКАЛУ Геннадію Васильовичу — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради

СУДАКЕВИЧУ Сергію Миколайовичу — завідувачеві відділення Державного некомерційного підприємства «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»

ТЕРЕЩЕНКУ Ігорю Валентиновичу — начальникові поліклініки – лікареві підрозділу Центру Служби безпеки України, підполковнику медичної служби

ТУР Ользі Володимирівні — лікареві відділення Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»

ФОСТИКУ Петру Романовичу — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С.Лучанського» Херсонської міської ради

ЧИБІСОВУ Леоніду Павловичу — заступникові директора Комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня № 4»

ЧМИРУКУ Юрію Івановичу — заступникові начальника служби – лікарю Центру Служби безпеки України, полковнику медичної служби

ШЕЙЧЕНКО Надії Василівні — виконувачеві обов’язків директора Комунального некомерційного підприємства «Інфекційна лікарня м. Костянтинівка», Донецька область

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»