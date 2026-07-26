Президент вручив державні нагороди медпрацівникам

Президент України Володимир Зеленський напередодні професійного свята відзначив державними нагородами медичних працівників та передав відзнаки родинам загиблих медиків, які удостоєні нагород.
Про це він повідомив у телеграмі, а також йдеться у відповідному указі, опублікованому на сайті Офісу президента.
«Українські медики сьогодні є прикладом для всіх нас і для цілого світу – ваша стійкість, ваша відданість справі. Попри надзвичайно складні умови, постійне колосальне навантаження ви продовжуєте працювати, і кожен ваш день – це врятовані життя українців, і це розвиток нашої медицини», – написав глава держави.
Він зауважив, що Україна розвиває систему реабілітації, яка «точно буде однією з найсильніших в Європі».
В Україні вже працюють сотні відповідних медичних закладів, і медики щодня проводять понад 17 тисяч терапевтичних сесій. Це у шість разів більше, ніж на початку війни.
«Ми розбудовуємо сучасну систему ментального здоров’я. Дякую всім, хто допомагає нашим людям проходити через втрати, тривогу, виснаження і наслідки війни», - зазначив Зеленський і згадав також про систему трансплантації. Ввід початку війни команди українських лікарів провели майже дві з половиною тисячі трансплантацій.
«Наші команди, які забезпечують евакуацію після поранень з різних напрямків фронту, врятували більше 80 тисяч людей», – наголосив він.
Як зазначено в Указі №640/2026, за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги і рятування життя людей в умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов’язку та з нагоди Дня медичних працівників нагороджують:
Орденом «За заслуги» ІIІ ступеня
- АЛЄФІРОВУ Ірину Володимирівну — старшу сестру медичну Комунального некомерційного підприємства «Вознесенська багатопрофільна лікарня» Вознесенської міської ради, Миколаївська область
- ГОНЧАРА Павла Анатолійовича — парамедика Куп’янського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги (смт Дворічна) Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
- ГОРБАШОВА Романа Михайловича — екстреного медичного техніка Куп’янського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
- ДМИТРІЄВА Сергія Миколайовича (посмертно) — лікаря відділення Херсонської обласної інфекційної лікарні
- КАЛАШНІКОВА Ігоря Анатолійовича — парамедика Куп’янського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
- СМОЛЯКОВА Андрія Вікторовича — екстреного медичного техніка Куп’янського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
- ХАБІХТА Ярна — голову Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні.
Орденом «За мужність» ІIІ ступеня
- ГЛОБУ Сергія Володимировича — екстреного медичного техніка Середино-Будської підстанції екстреної (швидкої) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
- ГРІДУ Максима Миколайовича — екстреного медичного техніка Куп’янського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
- ПІДДУБНОГО Дмитра Олександровича — лікаря відділення Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
- ПОЛЯКІНА Олександра Борисовича (посмертно) — лікаря Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, завідувача відділення Комунального некомерційного підприємства «Роздільнянська багатопрофільна лікарня» Роздільнянської міської ради, Одеська область
- СКНАРЬОВА Сергія Олександровича — парамедика Вовчанського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
- СЛАВСЬКУ Христину Олександрівну (посмертно) — парамедика Середино-Будської підстанції екстреної (швидкої) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
- ЮРКА Євгенія Андрійовича (посмертно) — брата медичного відділення Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
Орденом княгині Ольги І ступеня
- РУДЕНКО Надію Миколаївну — заступника генерального директора Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»
Орденом княгині Ольги ІIІ ступеня
- ГУРЧАК Ольгу Жоржівну — заступника директора Комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради
- МИКИЧАК Ірину Володимирівну — радника Міністра охорони здоров’я України
- НОВИЦЬКУ-УСЕНКО Людмилу Василівну — професора кафедри Дніпровського державного медичного університету.
Медаллю «За врятоване життя»
- БОДУЛЄВА Олексія Юрійовича — старшого лікаря Центру Служби безпеки України, старшого лейтенанта медичної служби
- БРІКА Богдана Андрійовича — лікаря відділення Комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради
- ГУРОВА Тараса Віталійовича — завідувача відділення Комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради
- ЗАЙЦЯ Сергія Петровича — екстреного медичного техніка Середино-Будської підстанції екстреної (швидкої) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
- МАЗУР Ольгу Василівну — сестру медичну Комунального некомерційного підприємства «Крижопільська окружна лікарня інтенсивного лікування», Вінницька область
- САЄНКО Олену Федорівну — старшу сестру медичну відділення гострих станів Комунального некомерційного підприємства «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології»
- ЮЗЕПЧУКА Віктора Івановича — лікаря Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, Донецька область.
Медаллю «За працю і звитягу»
- ЯЦИНУ Олександра Івановича — медичного директора Державного некомерційного підприємства «Національний інститут раку» Міністерства охорони здоров’я України, голову правління Благодійної організації «Благодійний фонд «Милосердя та Здоров’я», м. Київ
Присвоюють почесні звання:
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ»
- АНДРЕЙКІВ-МОРОЗОВІЙ Оксані Олександрівні — виконувачеві обов’язків директора Комунального некомерційного підприємства «Сіверськодонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради, Луганська область
- БАРАНОВУ Ігорю Вікторовичу — медичному директорові відділення Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради
- БОНДАРЧУКУ Сергію Павловичу — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради»
- БУКОВЕЦЬКОМУ Олексію Юліановичу — генеральному директорові Комунального некомерційного підприємства «Здолбунівська центральна міська лікарня» Здолбунівської міської ради, Рівненська область
- БУТ Наталі Олександрівні — генеральному директорові Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради
- ВІТРУ Валентину Степановичу — генеральному директору Комунального некомерційного підприємства «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області»
- ГЛАВАЦЬКОМУ Олександру Яковичу — провідному експертові, лікареві Державної установи «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України»
- ГРИЦЕВИЧУ Назару Романовичу — викладачеві Вищого навчального комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»
- ДРОБОТЕНКУ Юрію Георгійовичу — лікареві Комунального некомерційного підприємства «Херсонська поліклініка»
- ДУДНИК Ларисі Михайлівні — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради»
- ЗАВОРОТНІЙ Юлії Вікторівні — виконувачеві обов’язків генерального директора Комунального некомерційного товариства «Дніпровський обласний клінічний онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради
- ЗАЇЦІ Олександру Миколайовичу — - виконувачеві обов’язків генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради
- ІВАНЮКУ Анатолію Вікторовичу — керівникові серцево-судинного центру Комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня № 1»
- КАРПЕНКО Жанні Вікторівні — завідувачеві відокремленого структурного підрозділу «Центр фтизіатрії» Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
- КАЦАНУ Сергію Володимировичу — медичному директорові Державної установи «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П.Філатова Національної академії медичних наук України»
- КОЛОТИЛУ Михайлу Олександровичу — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Бобровицька опорна лікарня» Бобровицької міської ради, Чернігівська область
- КОМАРОВУ Михайлу Петровичу — медичному директорові Державної установи «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України»
- КОРЧАЦІ Наталії Миколаївні — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради»
- КРЯЧОК Ірині Анатоліївні — завідувачеві клініки Державного некомерційного підприємства «Національний інститут раку» Міністерства охорони здоров’я України
- КУЗІВУ Івану Ігоровичу — лікареві відділення Комунального некомерційного підприємства «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради
- ЛАРІНІЙ Ользі Олександрівні — лікареві кардіологічного центру Комунального некомерційного підприємства «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради
- ЛЕВИЦЬКІЙ Анжелі Петрівні — генеральному директорові Обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна психіатрична лікарня»
- ЛОБАЧУ Станіславу Ігоревичу — лікареві Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Добробут-Поліклініка», Київська область
- ЛОМАКІНІЙ Ользі Василівні — директорові Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 27» Харківської міської ради
- ЛУЦЕНКО Ніні Степанівні — лікареві відділення Комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради
- МАНДЗІЙ Ірині Миколаївні — лікареві відділення Комунального підприємства «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради
- МИРОНЕНКО Оксані Андріївні — лікареві Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Добробут-Поліклініка», Київська область
- ПАЙКУШУ Володимиру Андрійовичу — завідувачеві відділення Центру стоматологічної імплантації і протезування Товариства з обмеженою відповідальністю «ММ», м. Львів
- ПАРХОМЕНКУ Георгію Яковичу — головному лікареві Медичного центру Товариства з обмеженою відповідальністю «ОК НОВИЙ ЗІР», м. Київ
- ПОСТОЛОВУ Олегу Михайловичу — генеральному директорові Дніпровської клінічної лікарні на залізничному транспорті філії «Центр охорони здоров’я» Акціонерного товариства «Українська залізниця»
- ПУШКАР Зої Володимирівні — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
- ПШЕНИЧНОМУ Анатолію Олександровичу — директорові Комунального некомерційного підприємства «Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Закарпатської обласної ради
- РУДЕНКУ Миколі Леонідовичу — завідувачеві відділу Державної установи «Національний науковий центр серцево-судинної хірургії та спадкової патології імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України»
- СЕЛЬКІНІЙ Ганні Борисівні — директорові Комунального підприємства «1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради»
- СТАФІЙЧУК Ларисі Вікторівні — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 2», Київська область
- СТУКАЛУ Геннадію Васильовичу — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради
- СУДАКЕВИЧУ Сергію Миколайовичу — завідувачеві відділення Державного некомерційного підприємства «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»
- ТЕРЕЩЕНКУ Ігорю Валентиновичу — начальникові поліклініки – лікареві підрозділу Центру Служби безпеки України, підполковнику медичної служби
- ТУР Ользі Володимирівні — лікареві відділення Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»
- ФОСТИКУ Петру Романовичу — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С.Лучанського» Херсонської міської ради
- ЧИБІСОВУ Леоніду Павловичу — заступникові директора Комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня № 4»
- ЧМИРУКУ Юрію Івановичу — заступникові начальника служби – лікарю Центру Служби безпеки України, полковнику медичної служби
- ШЕЙЧЕНКО Надії Василівні — виконувачеві обов’язків директора Комунального некомерційного підприємства «Інфекційна лікарня м. Костянтинівка», Донецька область
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
- КОВАЛЕНКО Поліні Юріївні — парамедикові старшому Балаклійського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради
- ПАСЕНЧЕНКО Світлані Миколаївні — начальникові відділу – лікарю Управління Служби безпеки України, полковнику медичної служби
- СЕНЬКУСЬ Анастасії Євгенівні — фельдшерові Центру Служби безпеки України, штаб-сержанту
- ТЕРЕЩЕНКО Галині Михайлівні — головній медичній сестрі Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради
- ЦИРІ Сергію Анатолійовичу — лікареві відділення Комунального некомерційного підприємства «Херсонська обласна інфекційна лікарня імені Г.І.Горбачевського» Херсонської обласної ради.