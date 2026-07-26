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Росія за липень знищила понад 1,5 мільйона українських книжок, – Буданов

Росіяни знищили сотні тисяч підручників, які мали надійти до українських шкіл перед навчальним роком.

Росія за липень знищила понад 1,5 мільйона українських книжок, – Буданов
Росія нищить українські підручники
Фото: МОН

Упродовж неповного липня російські атаки знищили понад 1,5 мільйона українських книжок. Про це повідомив очільник Офісу Президента України Кирило Буданов.

За його словами, російські ракетні удари зруйнували друкарні, спалили склади видавництв та знищили сотні тисяч підручників, які мали надійти до українських шкіл напередодні нового навчального року.

Буданов наголосив, що такі дії є свідомим продовженням багатовікової політики Росії, спрямованої на знищення української культури та національної ідентичності.

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Він нагадав, що саме в липні 1863 року Російська імперія видала Валуєвський циркуляр, який обмежив друк більшості книжок українською мовою, а через 13 років Емський указ майже повністю знищив українське книговидання.

"Мета була незмінною – позбавити українців мови, культури, освіти й історичної пам’яті", – зазначив Буданов.

Водночас він підкреслив, що сучасна Україна здатна захистити свою культуру.

"Сьогодні Україна має власну державу і власне військо. За кожною українською книжкою, за кожною друкарнею, за кожною бібліотекою стоять Сили оборони України. Ми відбудуємо друкарні і надрукуємо нові книжки. Жодні циркуляри й укази не змогли знищити українське слово. Не зможуть цього зробити й російські ракети", – наголосив він.

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