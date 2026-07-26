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Росія атакувала Херсон дронами та авіабомбами, постраждали троє цивільних

Під ударами опинилися Корабельний і Дніпровський райони.

Росія атакувала Херсон дронами та авіабомбами, постраждали троє цивільних

Російські війська вранці 26 липня атакували Херсон ударними безпілотниками та завдали авіаудару по місту. Внаслідок ворожих атак постраждали троє мирних жителів. 

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Близько 04:00 у Корабельному районі Херсона російський дрон атакував двох чоловіків. За попередніми даними, постраждали 41-річний та 70-річний місцеві жителі. Вони дістали мінно-вибухові травми.

Потерпілі самостійно звернулися до медичного закладу. Наразі лікарі проводять необхідні обстеження та надають їм медичну допомогу.

Приблизно о 04:30 російські окупанти завдали авіаудару по Дніпровському району Херсона.

Унаслідок атаки постраждав 44-річний чоловік, якого госпіталізували. Попередньо, він отримав вибухову травму. Медики проводять обстеження та надають потерпілому всю необхідну допомогу.

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