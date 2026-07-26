Росія атакувала Херсон дронами та авіабомбами, постраждали троє цивільних

Під ударами опинилися Корабельний і Дніпровський райони.

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Російські війська вранці 26 липня атакували Херсон ударними безпілотниками та завдали авіаудару по місту. Внаслідок ворожих атак постраждали троє мирних жителів.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Близько 04:00 у Корабельному районі Херсона російський дрон атакував двох чоловіків. За попередніми даними, постраждали 41-річний та 70-річний місцеві жителі. Вони дістали мінно-вибухові травми.

Потерпілі самостійно звернулися до медичного закладу. Наразі лікарі проводять необхідні обстеження та надають їм медичну допомогу.

Приблизно о 04:30 російські окупанти завдали авіаудару по Дніпровському району Херсона.

Унаслідок атаки постраждав 44-річний чоловік, якого госпіталізували. Попередньо, він отримав вибухову травму. Медики проводять обстеження та надають потерпілому всю необхідну допомогу.