На Херсонщині росіяни атакували критичну і соціальну інфраструктуру

Дві людини загинули, 24 – поранені.

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Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

Упродовж минулої доби російській окупанти обстрілювали 35 населених пунктів Херсонщини з різних видів озброєння. Дві людини загинули, ще 24 поранені.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зимівник, Комишани, Приозерне, Дар'ївка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Чайкине, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дніпровське, Кізомис, Берислав, Новоберислав, Раківка, Урожайне, Борозенське, Красносільське, Чарівне, Новомиколаївка, Милове, Нова Кам'янка, Любимівка, Золота Балка, Червоне, Новорайськ, Заможне, Тягинка, Бургунка, Високе, Миколаївка, Ольгівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 18 багатоповерхівок та 17 приватних будинків.

Також окупанти понівечили церкву, автозаправну станцію, магазини, газопроводи, господарську споруду, приватні гаражі та автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 24 – дістали поранення.