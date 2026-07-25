Генштаб: від початку доби на фронті відбулося 202 бойові зіткнення

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Від початку 25 липня на фронті відбулося 202 бойові зіткнення. Російські війська завдали одного ракетного удару, здійснили 56 авіаударів і випустили понад 6,4 тисячі дронів-камікадзе. За даними військових, росіяни також здійснили понад 2 300 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 22:00.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби ворог здійснив 54 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість – із застосуванням РСЗВ.

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На Покровському напрямку російські війська здійснили 35 атак. Бої тривали в районах Шахового, Софіївки, Родинського, Гришиного, Котлиного, Удачного та інших населених пунктів.

На Покровському напрямку, за попередніми даними Генштабу, українські військові ліквідували 52 російських військових, ще 22 – отримали поранення.

Також було знищено:

склад БП,

дві артилерійські системи,

дві одиниці автомобільної техніки,

одиницю спеціальної техніки.

Пошкоджено чотири артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки, пункт управління БпЛА, 175 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 239 безпілотників різних типів.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 21 спробу наступу противника. На Костянтинівському напрямку українські військові відбили 24 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та у бік Степанівки й Новопавлівки.

Також російські війська атакували на Південно-Слобожанському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. На Придніпровському напрямку наступальних дій ворог не проводив.

«На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося», – наголосили військові.