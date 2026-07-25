Росіяни атакували склад логістичного оператора у Запоріжжі

Російські війська завдали удару по складу логістичного оператора у Запоріжжі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що виникла пожежа. Також внаслідок удару знищений транспорт та пошкоджене приміщення. Більше деталей про атаку та інформації про те, чи є постраждалі, немає.

Фото: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

Раніше Запорізька ОВА повідомляла про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та місті Запоріжжя. За кілька годин до того вже був зафіксований приліт. Попередньо, постраждала нежитлова будівля.