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Росіяни атакували склад логістичного оператора у Запоріжжі

 На місці атаки спалахнула пожежа.

Росіяни атакували склад логістичного оператора у Запоріжжі
Росія обстріляла Запоріжжя
Фото: Іван Федоров

Російські війська завдали удару по складу логістичного оператора у Запоріжжі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що виникла пожежа. Також внаслідок удару знищений транспорт та пошкоджене приміщення. Більше деталей про атаку та інформації про те, чи є постраждалі, немає.

Фото: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

Раніше Запорізька ОВА повідомляла про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та місті Запоріжжя. За кілька годин до того вже був зафіксований приліт. Попередньо, постраждала нежитлова будівля.

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