Росіяни атакували склад логістичного оператора у Запоріжжі

Російські війська завдали удару по складу логістичного оператора у Запоріжжі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він зазначив, що виникла пожежа. Також внаслідок удару знищений транспорт та пошкоджене приміщення. Більше деталей про атаку та інформації про те, чи є постраждалі, немає.
Раніше Запорізька ОВА повідомляла про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та місті Запоріжжя. За кілька годин до того вже був зафіксований приліт. Попередньо, постраждала нежитлова будівля.
- Сьогодні російські війська вже тероризували Запоріжжя.По області били КАБами та балістичними ракетами. Загинула жінка, 11 людей постраждали. Серед потерпілих – троє дітей.