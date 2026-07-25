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РФ знову вдарила по Херсону, поранено жінку та чоловіка

Також стало відомо про пораненого внаслідок ударів 23 липня.

РФ знову вдарила по Херсону, поранено жінку та чоловіка
Ворог обстрілює обласний центр з самого ранку
Фото: З відкритих джерел

Російська армія сьогодні знову вдарила з артилерії по Корабельному району Херсона

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Близько 14:40 окупанти поцілили по житловому будинку.

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Працівники поліції доставили до лікарні 65-річну жінку та 66-річного чоловіка. У обох діагностували мінно-вибухові та акубаротравми.

Після надання необхідної медичної допомоги потерпілі лікуватимуться амбулаторно.

До лікарні звернувся чоловік, якого вдень 23 липня росіяни атакували дроном у Корабельному районі Херсона.

У 30-річного містянина діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. 

Він лікуватиметься амбулаторно.

  • Росіяни сьогодні у першій частині дня обстріляли артилерією Центральний і Корабельний райони Херсона. Через російські удари пошкоджено три багатоквартирні та п’ять приватних будинків, освітній заклад, гараж і автомобіль. Відомо про одну жертву і понад 10 поранених.
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