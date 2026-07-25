РФ знову вдарила по Херсону, поранено жінку та чоловіка

Російська армія сьогодні знову вдарила з артилерії по Корабельному району Херсона
Про це повідомили у Херсонській МВА.
Близько 14:40 окупанти поцілили по житловому будинку.
Працівники поліції доставили до лікарні 65-річну жінку та 66-річного чоловіка. У обох діагностували мінно-вибухові та акубаротравми.
Після надання необхідної медичної допомоги потерпілі лікуватимуться амбулаторно.
До лікарні звернувся чоловік, якого вдень 23 липня росіяни атакували дроном у Корабельному районі Херсона.
У 30-річного містянина діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.
Він лікуватиметься амбулаторно.
- Росіяни сьогодні у першій частині дня обстріляли артилерією Центральний і Корабельний райони Херсона. Через російські удари пошкоджено три багатоквартирні та п’ять приватних будинків, освітній заклад, гараж і автомобіль. Відомо про одну жертву і понад 10 поранених.