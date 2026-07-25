РФ знову вдарила по Херсону, поранено жінку та чоловіка

Також стало відомо про пораненого внаслідок ударів 23 липня.

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Ворог обстрілює обласний центр з самого ранку

Російська армія сьогодні знову вдарила з артилерії по Корабельному району Херсона

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Близько 14:40 окупанти поцілили по житловому будинку.

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Працівники поліції доставили до лікарні 65-річну жінку та 66-річного чоловіка. У обох діагностували мінно-вибухові та акубаротравми.

Після надання необхідної медичної допомоги потерпілі лікуватимуться амбулаторно.

До лікарні звернувся чоловік, якого вдень 23 липня росіяни атакували дроном у Корабельному районі Херсона.

У 30-річного містянина діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

Він лікуватиметься амбулаторно.