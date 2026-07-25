Росіяни обстріляли артилерією Херсон, є загиблий та поранені (оновлено)

Росіяни сьогодні зранку обстріляли артилерією Центральний і Корабельний райони Херсона.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Через російські удари пошкоджено три багатоквартирні та п’ять приватних будинків, освітній заклад, гараж і автомобіль.
Внаслідок влучання в одну з багатоповерхівок на місці загинув 47-річний чоловік.
За життя ще двох тяжкопоранених херсонців у ці хвилини борються лікарі.
У Херсонській МВА повідомили, що після ранкового російського артилерійського обстрілу Центрального району стало відомо про трьох постраждалих цивільних жителів.
У період із 05:53 до 06:05 поранень зазнали дві жінки та чоловік. Одній із постраждалих – 68 років.
Чоловіка у стані середньої тяжкості госпіталізували. Він дістав вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму та акубаротравму. Наразі медики проводять дообстеження.
Ще двом жінкам бригади екстреної медичної допомоги надали допомогу на місці. Вони отримали вибухові травми, одна з них також зазнала закритої черепно-мозкової травми та акубаротравми, інша – забою лівого кульшового суглоба. Обидві відмовилися від госпіталізації.
До однієї з херсонських лікарень доправлено 44-річного херсонця, який постраждав внаслідок атаки ворожого безпілотника близько 08:00 у центральній частині міста.
Чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надають йому необхідну допомогу та продовжують обстеження.
Оновлено. Пізніше стало відомо, що до лікарні поліцейські доставили 48-річну жінку, яка постраждала внаслідок атаки ворожого безпілотника сьогодні близько 11:40 у Корабельному районі.
У потерпілої – мінно-вибухова травма. Наразі триває дообстеження, медики надають їй усю необхідну допомогу.
Окрім того, до медиків по допомогу звернувся 51-річний херсонець, який також постраждав внаслідок ранкового обстрілу Корабельного району.
Чоловік отримав контузію, мінно-вибухову травму, струс головного мозку, забій грудної клітини. Лікуватиметься амбулаторно.
- Упродовж минулої доби роіяни атакували 28 населених пунктів Херсонської області. Через ворожі обстріли 15 людей постраждали. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні гараж та автомобілі.