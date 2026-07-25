Росіяни обстріляли артилерією Херсон, є загиблий та поранені (оновлено)

Пошкоджено три багатоквартирні та п’ять приватних будинків.

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Росіяни сьогодні зранку обстріляли артилерією Центральний і Корабельний райони Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через російські удари пошкоджено три багатоквартирні та п’ять приватних будинків, освітній заклад, гараж і автомобіль.

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Внаслідок влучання в одну з багатоповерхівок на місці загинув 47-річний чоловік.

За життя ще двох тяжкопоранених херсонців у ці хвилини борються лікарі.

У Херсонській МВА повідомили, що після ранкового російського артилерійського обстрілу Центрального району стало відомо про трьох постраждалих цивільних жителів.

У період із 05:53 до 06:05 поранень зазнали дві жінки та чоловік. Одній із постраждалих – 68 років.

Чоловіка у стані середньої тяжкості госпіталізували. Він дістав вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму та акубаротравму. Наразі медики проводять дообстеження.

Ще двом жінкам бригади екстреної медичної допомоги надали допомогу на місці. Вони отримали вибухові травми, одна з них також зазнала закритої черепно-мозкової травми та акубаротравми, інша – забою лівого кульшового суглоба. Обидві відмовилися від госпіталізації.

До однієї з херсонських лікарень доправлено 44-річного херсонця, який постраждав внаслідок атаки ворожого безпілотника близько 08:00 у центральній частині міста.

Чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надають йому необхідну допомогу та продовжують обстеження.

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Оновлено. Пізніше стало відомо, що до лікарні поліцейські доставили 48-річну жінку, яка постраждала внаслідок атаки ворожого безпілотника сьогодні близько 11:40 у Корабельному районі.

У потерпілої – мінно-вибухова травма. Наразі триває дообстеження, медики надають їй усю необхідну допомогу.

Окрім того, до медиків по допомогу звернувся 51-річний херсонець, який також постраждав внаслідок ранкового обстрілу Корабельного району.

Чоловік отримав контузію, мінно-вибухову травму, струс головного мозку, забій грудної клітини. Лікуватиметься амбулаторно.