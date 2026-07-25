Головне за ніч та ранок суботи, 25 липня: удари по Сумах, 230 боєзіткнень, День жалоби на Київщині

Нічна повітряна атака , 230 бойових зіткнень, бої на Покровському та Слов’янському напрямках, ворожі обстріли, атаки дронів на Росії.

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Уночі російські війська атакували реактивним БпЛА поштове відділення у Сумах.

За інформацією очільника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, внаслідок удару реактивного безпілотника по поштовому відділенню три людини загинули, один з них – 49-річний чоловік, особа другого чоловіка встановлюється.

До лікарів звернулися 2 постраждалих: чоловіки 29 та 33 років з травмами легкої та середньої тяжкості.

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У ДСНС України зазначають, що росіяни поцілили в цивільну інфраструктуру та поруч із житловим сектором. Горіли машини та нежитлові будівлі.

Рятувальники працювали одразу на кількох локаціях. Через постійні ризики повторних російських ударів їм доводилося щоразу відходити в безпечні місця, а потім знову повертатися до гасіння.

25 липня на Київщині — День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки.

На всій території області буде приспущено прапори, також будуть обмежені розважальні заходи.

Росіяни вранці 24 липня атакували балістичними ракетами місце проведення виставки зброї в Київській області. За інформацією Офісу генпрокурора, внаслідок удару по області загинули десять людей, близько 100 поранені. Є численні пошкодження житлових будинків.

Офіс генерального прокурора України затримав організатора заходу для українського оборонно-промислового комплексу, який відбувся на Київщині 24 липня та став ціллю російського удару. Внаслідок атаки загинули 10 людей.

Слідство встановило, що одна з асоціацій зброярів без погодження з військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими уповноваженими органами організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу, повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

За даними Офісу генпрокурора, на відкриту локацію запросили понад 300 учасників. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри розташовувалося приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу, що, за оцінкою слідства, створювало очевидні ризики для безпеки людей.

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Запрошення на захід були розіслані за дев'ять днів до його проведення, а точне місце й час повідомили за добу до початку. Правоохоронці перевіряють, чи могли ці дії сприяти тому, що російські військові отримали можливість підготувати цілеспрямований удар.

Організатору заходу повідомили про підозру за статтею 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Триває досудове розслідування.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 230 бойових зіткнень.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 23 рази в районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Миколаївки, Пискунівки й Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та у бік Миколайпілля, Степанівки, Кучерів Яру, Нового Шахового й Вільного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім пунктів управління БпЛА, п’ять районів зосередження живої сили та шість пунктів управління російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1450 окупантів, знищили 7 ворожих танків та іншу техніку росіян. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 437 550 солдатів.

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Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Ворожа армія сьогодні знову вдарила по Запоріжжю.

Одна жінка загинула. За останньою інформацією, 9 людей потребують допомоги лікарів, зокрема троє дітей.

Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що РФ застосувала по області керовані авіаційні бомби та балістичні ракети.

Російські війська завдали ракетного удару по місту Балаклія Харківської області, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Наразі відомо про двох постраждалих, їм надається медична допомога. Зʼясовуємо деталі обстрілу. На місці працюють наші екстрені служби", – ідеться у повідомленні.

"У ніч на 25 липня (з 18:00 24 липня) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 157 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ - Донецьк, Гвардійське, Чауда", – зазначається у повідомленні Повітряних сил.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Ракета Х-59 цілі не досягла.

Станом на ранок атака тривала.

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У ніч на 25 липня в Росії ударні дрони атакували об'єкти в Ростові-на-Дону, Бєлгороді та Енгельсі Саратовської області. Після атак безпілотників на об'єктах виникли пожежі, повідомляють губернатори російських областей і Телеграм-канали ASTRA та Exilenova+.

У Ростовській області, за офіційними даними, поранення дістали п'ятеро людей: четверо в Ростові-на-Дону та один у Красносулінському районі. У місті пошкоджені житлові будинки, підприємства й складські приміщення.

У Бєлгороді, за інформацією тимчасового виконувача обов'язків губернатора Олександра Шуваєва, внаслідок атаки безпілотників виникли пожежі та пошкодження, постраждав чоловік після удару дрона по комерційному об'єкту. Telegram-канал Exilenova+ зазначає, що під ударом могли опинитися логістичні склади, підстанція "Южная" та район ТЕЦ "Луч".

За даними російського Телеграм-каналу ASTRA, в Енгельсі після нічної атаки, ймовірно, горить будівля на вулиці Енгельс-1, де міг розташовуватися колишній штаб 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

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